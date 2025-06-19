Haliliye'de Şarampole Düşen Kamyonun Sürücüsü Kurtarıldı
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde, kontrolden çıkan hafriyat kamyonu şarampole düştü. Sürücü, kepçe yardımıyla kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı.
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde şarampole düşen kamyonun sürücüsü, kepçe yardımıyla kurtarıldı.
İbrahim A. yönetimindeki 63 ABY 260 plakalı hafriyat kamyonu kontrolden çıkarak, Güzelyurt Mahallesi yakınlarında şarampole düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kamyonda sıkışan sürücüyü kurtarmak için bölgeye kepçe gönderildi.
Yaralı sürücü, kamyon kasasının üzerine dik olarak düştüğü için kupa bölümüne iş makinesinin kepçesi yardımıyla ulaşılarak aşağı indirildi.
Sürücü daha sonra olay yerindeki ambulansla Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Güncel