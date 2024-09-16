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Haliliye'de 6 Öğrenci Gıda Zehirlenmesi Şüphesiyle Hastaneye Kaldırıldı

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İbni Sina İlkokulu'nda dışarıdan aldıkları pastadan sonra mide bulantısı ve ishal şikayetleri belirten 6 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye götürüldü. Haliliye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü konu ile ilgili inceleme başlattı.

Haliliye'de 6 ilkokul öğrencisi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

İbni Sina İlkokulu'nda dışarıdan aldıkları pastayı tüketen öğrencilerin bazılarında mide bulantısı, ağrı ve ishal şikayeti görülmesi üzerine okula sağlık ekipleri çağrıldı.

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle 6 öğrenci, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Müşahede altında tutulan öğrencilerin tedavilerinin ardından taburcu edileceği öğrenildi.

Haliliye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce konuya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Güncel

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