Haliliye Belediyesi sıcak yemekleri iftar sofralarına ulaştırıyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Haliliye Belediyesi sıcak yemekleri iftar sofralarına ulaştırıyor

AA - Mustafa Sonar - Güncel
 - Güncelleme:
Haliliye Belediyesi sıcak yemekleri iftar sofralarına ulaştırıyor

Haliliye Belediyesince, ramazan dolayısıyla her gün 3 bin 296 kişiye iftar yemeği dağıtılıyor.

Haliliye Belediyesince, ramazan dolayısıyla her gün 3 bin 296 kişiye iftar yemeği dağıtılıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Haliliye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın "gönüllere dokunuyoruz" anlayışıyla yıl boyunca ihtiyaç sahibi ailelerin yanında oluyor.

Yıl boyu devam eden evlere sıcak yemek hizmeti, ramazan ayında ise iftar öncesi hanelere ulaştırılıyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne yapılan başvuru sonrası komisyonca belirlenen kriterlere uygun olan ailelere, sıcak yemekleri teslim ediliyor. Aşevinde günlük olarak hazırlanan yemekler sefer taslarına doldurarak, kapı kapı dağıtılıyor.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından ramazan ayı boyunca iftar öncesi hanelere ulaştırılan hizmetten 719 hanede 3 bin 296 vatandaş yararlanıyor.

AA / Mustafa Sonar - Güncel

Haliliye Belediyesi, Mehmet Canpolat, iftar yemeği, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title