Haliliye Belediyesi Ahmet Yesevi Sosyal Yardım Kompleksi'ni İnceledi

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, açılışı gerçekleştirilecek olan Ahmet Yesevi Sosyal Yardım Kompleksini inceledi. Toplu açılış ile Haliliye'ye kazandırılan yeni eserlerin hizmete sunulacağını müjdeleyen Başkan Canpolat, "Biz her zaman olduğu gibi vatandaşlarımızın hizmet noktasında ayağına geldik, hizmeti onların ayaklarının altına serdik" dedi.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, kısa süre içerisinde açılışı yapılacak olan Ahmet Yesevi Sosyal Yardım Kompleksinde incelemelerde bulundu. Başkan Mehmet Canpolat'ın seçim sözü olan ve Ahmet Yesevi Mahallesinde yükselen projelerden biri olan sosyal yardım kompleksi ve kapalı semt pazarı ile otopark projesi, bölgenin ihtiyaçlarına yanıt oldu. İçerisinde 10 bin kişiye hizmet veren aşevi, glutensiz ekmek fırını ve sosyal marketin yer aldığı sosyal yardım kompleksini inceleyen Başkan Mehmet Canpolat, açılışa hazır hale gelen projeyle ilgili detaylı bilgi aldı. Çalışmaların hummalı bir şekilde sürdüğü Kompleks Projesiyle her zaman vatandaşların ayağına hizmeti götürdüklerini ifade eden Başkan Mehmet Canpolat, toplu açılışlar ile Ahmet Yesevi Sosyal Yardım Kompleksi ve Kapalı Semt Pazarının resmi açılışının yapılacağını müjdeledi. Başkan Mehmet Canpolat, incelemeleri sonrası yaptığı açıklamada,"Haliliye Belediyesi olarak Haliliye halkımıza söz vermiştik ve özellikle de Ahmet Yesevi Mahallemize. Ahmet Yesevi Mahallemiz bizden bir semt pazarı bekliyordu. Biz buna ilave olarak bölgemizin de ihtiyacı çerçevesinde burada hem bir semt pazarı hem bir otopark ve yine kot farkından dolayı oluşan alt katıyla ilgili olarak da 10 bin kişilik aşevi, glutensiz ekmek fırını, sosyal market ve sosyal yardım işleri müdürlüğümüzün de bir bölümünü buraya taşıdık. Biz her zaman olduğu gibi vatandaşlarımızın hizmet noktasında ayağına geldik, hizmeti onların ayaklarının altına serdik. Şu anda burada hummalı şekilde son rötuşlar yapılıyor. Şu an burası hizmet vermeye başladı. İnşallah en kısa sürede TBMM Başkan Vekilimiz Bekir Bozdağ'ın, Haliliyeli vatandaşlarımızın katılımıyla burada görkemli bir açılış yapacağız. Şimdiden vatandaşlarımıza hayırlı olsun deyip, müjdesini verip, hayırlı olsun temennisinde bulunmak istiyorum" dedi.

Ahmet Yesevi Sosyal Yardım Kompleksi içerisinde 10 bin kişiye hizmet veren aşevinin günlük ekmek ihtiyacını karşılamak için ekmek üretim tesisi kazandırdıklarına değinen Başkan Mehmet Canpolat, "Sosyal yardıma muhtaç ailelerimize biliyorsunuz ki, bizler şu anda yaklaşık 10 bine yakın ailemizin evine Haliliye Belediyesi olarak AŞ noktasında faaliyet gösteriyoruz. Bu yaklaşık 2020 yılından beridir devam ediyor. Şu anda bu tesisi biraz daha büyüttük ve yine ihtiyaç olduğunu, ekmek üretim tesisi kurmamız gerektiğini gördük. Sosyal manada aşevimizden faydalanan vatandaşlarımıza da yine günlük ekmek ihtiyaçlarını karşılamak üzere şu anda da bir ekmek üretim tesisini inşallah açmış olacağız. Şu anda hali hazırda üretime başladı ama resmi açılış için TBMM Başkan Vekilimiz Bekir Bozdağ'ı bekliyoruz. Bizler de şu anda sahadayız, geziyoruz. Son hazırlıklarımızı tamamlıyoruz. Eksikliklerimizi tamamlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Başkan Mehmet Canpolat'ın kazandırdığı ve açılışa hazır hale gelen Ahmet Yesevi Sosyal Yardım Kompleksinde, glutensiz ekmek fırını, aşevi, sosyal market, depo alanı, sosyal yardım işleri müdürlüğü idari birimi ve kapalı semt pazarı ile otopark yer alıyor. - ŞANLIURFA