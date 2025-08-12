Halil Serim'in Cenaze Töreni Kocaeli'de Yapıldı

CUMHURBAŞKANI eski danışmanı Maksut Serim'in vefat eden babası Halil Serim (96) için Kocaeli'de düzenlenen cenaze törenine Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım ile İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu katıldı.

Cumhurbaşkanı eski danışmanı Maksut Serim'in babası Halil Serim yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle hayatını kaybetti. Halil Serim için Başikele ilçesi Damlar Mahallesindeki Damlar Camisi'nde ikindi vakti sonrası cenaze töreni düzenlendi. Törene; Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Türkiye Cumhuriyeti Eski Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysal Tipioğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman ile Serim'in yakınlarının katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Halil Serim'in cenazesi Damlar Mahalle Mezarlığı'na toprağa verildi.

Haber-Kamera: Ardacan UZUN/BAŞİSKELE(Kocaeli),