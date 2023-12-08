HALİL FALYALI CİNAYETİ DAVASINDA SÖYLEMEZ KARDEŞLERE BARODAN AVUKAT ATANACAK

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş'ın öldürülmesine ilişkin haklarında dava açılan aralarında Mehmet Faysal Söylemez ve Mustafa Söylemez kardeşlerin de bulunduğu 7 sanığın yargılandığı davada, son savunmalarını yapmaları beklenen Söylemez...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş'ın öldürülmesine ilişkin haklarında dava açılan aralarında Mehmet Faysal Söylemez ve Mustafa Söylemez kardeşlerin de bulunduğu 7 sanığın yargılandığı davada, son savunmalarını yapmaları beklenen Söylemez kardeşlerin avukatlarının mazeret bildirmeden duruşmaya gelmemeleri üzerine mahkeme, bir dahaki celseye barodan avukat atanmasına karar verdi.

İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya aralarında Mehmet Faysal Söylemez ve Mustafa Söylemez'in de bulunduğu 5 sanık tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlanırken; tutuklu sanık Abdurrahim Çelik ise salonda hazır bulundu.

Duruşma savcısı, bir celse önce verdiği ve sanıkların cezalandırılmasını talep ettiği mütalaasını tekrar ettiğini belirtti. Şikayetçi Halil Falyalı'nın eşi Özge Falyalı'yı ise avukatı Muhammed İkbal Şakiroğlu, sanıkların mütalaa doğrultusunda cezalandırılmalarını talep etti.

"LEHİME HUSUSLAR DİKKATE ALINSIN"

Mütalaaya karşı savunma yapan sanık Abdurrahim Çelik, "Ben kimseyi irtibatlandırmadım veya iletişim de kurmadım. Kimseye mesaj da göndermedim. Bu elim olayda iki kişi vurulmuştur. Bu olayda adım geçtiği için özür dilerim. Kaybolan kimliğe ilişkin şikayetim vardı ancak bu ortaya çıkmadı. İlk günden beri bu şikayetim dikkate alınmadı. Lehime olan hususların dikkate alınmasını talep ederim" dedi. SEGBİS üzerinden savunma yapan sanık Ender Yıldız ise avukatıyla görüşemediği için ek süre istediğini söyledi. Mehmet Faysal ve Mustafa Söylemez ise avukatları olmadığı için savunma yapmadılar.

DURUŞMA 22 ARALIK'A BIRAKILDI

Bunun üzerine mahkeme heyeti, sanıklar Mehmet Faysal Söylemez ve Mustafa Söylemez'in avukatlarının duruşmaya mazeret bildirmeden katılmadıkları için bir dahaki celseye barodan avukat görevlendirilmesine karar verdi. Duruşmanın iki hafta sonraya bırakılmasına karar veren mahkeme başkanına, Abdurrahim Çelik'in avukatı, "Koşuyor muyuz, önümüzdeki yıla koyun, daha rahat gelelim savunma için çok yoğunuz" dedi. Ancak duruşma, 22 Aralık'a ertelendi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne şehrinin Çatalköy mevkiinde bulunan 20 Temmuz Caddesi üzerinde, 8 Şubat 2022 günü saat 18.45 sıralarında Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş uzun namlulu ateşli silahlarla saldırıya uğramıştı. Murat Demirtaş olay yerinde, Halil Falyalı ise kaldırıldığı Yakın Doğu Üniversite Hastanesinde hayatını kaybetmişti. Cinayet sonrasında soruşturmanın Türkiye ayağında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 9 ve 17 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen üç ayrı operasyonda, cinayetle doğrudan ya da dolaylı bağlantılı oldukları ileri sürülen 8 kişi gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mustafa Söylemez, Faysal Söylemez, Abdurrahim Çelik, Ender Yıldız ve Cengiz Şener tutuklanırken; Metin Süs ve iki şüpheli adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

Savcılıkça hazırlanan iddianamede, Mehmet Faysal Söylemez ve Mustafa Söylemez kardeşlerin "Tasarlayarak öldürme" ve "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme" suçlarından iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi ve 12'şer yıla kadar hapisleri istendi. Diğer 4 şüphelinin ise "Tasarlayarak öldürmeye yardım" ve "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından ise 32 yıl 6 aydan 46 yıla kadar hapisleri talep ediliyor. İddianamede, Halil Falyalı'nın öldürülmesinin Eylül'de planlandığı ancak Falyalı cezaevinde olduğu için 6 ay sonra gerçekleştirildiği belirtiliyor. İddianamede, son derece planlı ve profesyonel bir şekilde işlendiği de kaydediliyor.

SAVCI MÜTALAASINDA DA CEZA İSTEDİ

12 Ekim'de esasa ilişkin görüşünü açıklayan duruşma savcısı, sanıklar Mehmet Faysal Söylemez ve Mustafa Söylemez'in "Tasarlayarak kasten öldürme" ve "Suç işleme amacıyla örgüt kurma ve yönetme" suçlarından iki kez ağırlaştırılmış müebbet ile 6'şar yıldan 12'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istemişti.

Sanıklar Ender Yıldız, Abdurrahim Çelik, Cengiz Şener, Metin Süs'ün ise "Tasarlayarak kasten öldürmeye yardım" ve "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından 33'er yıldan 46'şar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilen mütalaada, firari sanık Cemil Önal'ın dosyasının ise ayrılmasını istenmişti.

17 Kasım'da son savunmaları yapmaları beklenen duruşmaya, Söylemez kardeşlerin avukatları mazeret bildirerek katılmayınca duruşma ertelenmişti.