Halil Dervişoğlu'nun 4. gol sevinci - Haberler

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Halil Dervişoğlu'nun 4. gol sevinci

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Halil Dervişoğlu'nun 4. gol sevinci

Galatasaraylı futbolcu Halil Dervişoğlu, Yeni Malatyaspor karşılaşmasında attığı golle bu sezon ligdeki 4. gol sevincini yaşadı.

Galatasaraylı futbolcu Halil Dervişoğlu, Yeni Malatyaspor karşılaşmasında attığı golle bu sezon ligdeki 4. gol sevincini yaşadı. Halil en son 22. haftadaki Kasımpaşa maçında gol atmıştı.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray evinde Yeni Malatyaspor mücadele ederken, sarı-kırmızılıların ikinci golünü Halil Dervişoğlu attı. Karşılaşmanın 53. dakikasında sahneye çıkan Halil, sağ kanattan Omar Elabdellaoui'nin ortasında ceza sahası içinde düzgün bir kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluştu. Süper Lig'de 6 maç sonra 11'de başlayan 22 yaşındaki futbolcu bu sezonki 4. golünü kaydetti. Halil'in 1 de Türkiye Kupası'nda golü bulunuyor.

Ligde son olarak 22. haftadaki Kasımpaşa maçında gol atan Halil Dervişoğlu, daha önce Göztepe ve Altay maçlarında da fileleri havalandırmıştı.

Müsabakaya 11'de başlayan Halil, 70. dakikada yerini Bafetimbi Gomis'e bıraktı.

(Oğuzhan Ort/İHA)

Halil Dervişoğlu'nun 4. gol sevinci

Halil Dervişoğlu'nun 4. gol sevinci

Halil Dervişoğlu'nun 4. gol sevinci

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Spor, Güncel, Haberler

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