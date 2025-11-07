Halid el-Anani, UNESCO Genel Direktörü Oldu

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Genel Konferansı, Mısırlı eski Bakan Halid el-Anani'nin örgütün Genel Direktörü olarak seçilmesini onayladı.

UNESCO'dan yapılan açıklamaya göre, örgütün Genel Konferansında yapılan oylamada 174 katılımcıdan 172'sinin desteğini alan Anani, UNESCO Genel Direktörü olarak seçildi.

Bu oylamayla UNESCO Genel Konferansı, Anani'nin örgütün Genel Direktörü olarak seçilmesini resmen onaylamış oldu.

Anani, UNESCO Genel Direktörü görevini, 15 Kasım'da Audrey Azoulay'dan devralacak.

UNESCO'nun 1945'te kurulmasından bu yana bu göreve getirilen ilk Mısırlı olan Anani, 4 yıllığına seçildi.

Arapça, İngilizce ve Fransızca bilen Anani, Mısır'da üniversitede öğretim üyesi, müze müdürü ve bakan olarak görev yapmıştı.