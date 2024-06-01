Halıcıoğlu'nda seyir halindeki metrobüste çıkan yangın söndürüldü
Halıcıoğlu'nda, Topkapı istikametine giden bir metrobüsün motor kısmında çıkan yangın, sürücünün aracı durdurarak yolcuları tahliye etmesi ve görevlilerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşandı.
Halıcıoğlu'nda seyir halindeki metrobüste çıkan yangın söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Halıcıoğlu'nda, Topkapı istikametine giden bir metrobüsün motor kısmında yangın çıktı.
Metrobüs sürücüsü, aracı durdurarak yolcuları tahliye etti.
Yangın, görevlilerin müdahalesiyle söndürüldü.
Metrobüs yangını nedeniyle bölgede bir süre trafik yoğunluğu oluştu. Aracın çekilmesinin ardından trafik akışı normale döndü.