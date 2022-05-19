Haliç Köprüsü'ndeki trafik kazasında bir kişi yaralandı - Haberler

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Haliç Köprüsü'ndeki trafik kazasında bir kişi yaralandı

AA - Mehmet Ali Derdiyok - Güncel
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Haliç Köprüsü'ndeki trafik kazasında bir kişi yaralandı

Haliç Köprüsü'nde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Haliç Köprüsü'nde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Suriye uyruklu D.H'nin kullandığı 34 CGE 469 plakalı hafif ticari araç, D100 Karayolu'nda Okmeydanı istikametine giderken, Haliç Köprüsü'nün başında arıza nedeniyle sağa çekilen sürücüsü Murat Baş'ın olduğu 34 DJL 700 plakalı otomobile yandan çarptı.

Kazada otomobildeki Fatma Karayel yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralı hastaneye kaldırıldı.

Haliç Köprüsü'nün sağ şeridinde kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.

Kazaya karışan iki aracın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

AA / Mehmet Ali Derdiyok - Güncel

D-100 Karayolu, Tragger, Suriye, Haliç, Güncel, Haberler

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