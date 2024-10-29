Halı Silkelerken Terastan Düşen Genç Ağır Yaralandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, halı silkelerken 4 katlı apartmanın terasından düşen Hayrunnisa S. (16), ağır yaralandı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Turgutalp Mahallesi Hürriyet Sokakta bulunan 4 katlı apartmanda meydana geldi. Hayrunnisa S., iddiaya göre, terasta halı silkelerken dengesini kaybederek yaklaşık 7 metre yükseklikten zemine düştü. Ağır yaralanan genç, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.