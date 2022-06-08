Halı sahada maçında kalbi duran kişinin yoğun bakımda tedavisi sürüyor - Haberler

Halı sahada maçında kalbi duran kişinin yoğun bakımda tedavisi sürüyor Siirt'te halı saha maçında kalbi duran gencin kaldırıldığı hastanede tedavisi devam ediyor. Siirt'te halı saha maçında kalbi duran gencin kaldırıldığı hastanede tedavisi devam ediyor. Yunus Ayten (23), Yeni Mahalle'deki halı sahada dün gece oynanan maçta aniden fenalaşarak yere düştü. 112 Acil Sağlık ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Ayten, doktorların müdahalesiyle hayata tutundu. Ayten'in yoğun bakımda tedavisi sürüyor. Öte yandan maç anında yaşananlar halı sahanın güvenlik kamerasınca kaydedildi. Kayıtlarda, maç sırasında Yunus Ayten'in bir anda dizlerinin üzerine çöktüğü sonrasında yere düştüğü görülüyor. Durumu fark eden arkadaşlarının Ayten'in yanına gitmesi yer alıyor. AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel Araştırma Siirt Güncel Haberler

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