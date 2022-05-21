Halı sahada kalp krizi geçiren öğretmen hayatını kaybetti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Halı sahada kalp krizi geçiren öğretmen hayatını kaybetti

AA - Eyüp Elevli - Güncel
 - Güncelleme:
Halı sahada kalp krizi geçiren öğretmen hayatını kaybetti

Ordu'da beden eğitimi öğretmeni Raif Öztürk, halı saha maçında kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

Ordu'da beden eğitimi öğretmeni Raif Öztürk, halı saha maçında kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

Akkuş ilçesindeki Salman Ortaokulu'nda Müdür Yardımcısı olarak da görev yapan 36 yaşındaki Öztürk, arkadaşlarıyla halı sahada futbol oynadığı sırada fenalaştı.

Öztürk, arkadaşlarının çağırdığı ambulansla sevk edildiği Akkuş Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Kalp krizi nedeniyle yaşamını kaybettiği belirlenen Öztürk'ün cenazesi, yarın Samsun'un Çarşamba ilçesinde toprağa verilecek.

AA / Eyüp Elevli - Güncel

Raif Öztürk, Kalp Krizi, Akkuş, Ordu, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title