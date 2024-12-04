Halı sahada kalbi duran kişi, kalp masajıyla hayata tutundu

Van'ın Erciş ilçesinde halı sahada maç yaparken kalbi duran 33 yaşındaki Erhan Deniz, kaldırıldığı hastanede doktorların 8 dakika süren kalp masajıyla hayata döndürüldü.

Vanyolu Mahallesi'nde yaşayan sınıf öğretmeni Deniz, 27 Kasım'da arkadaşlarıyla halı sahada maç yaptığı esnada fenalaştı.

Yakınları tarafından Erciş Şehit Rıd Van Çevik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Deniz'in kalbinin durduğunu tespit eden doktorlar, 8 sekiz dakika boyunca kalp masajı yaptı.

Doktorların çabasıyla hayata döndürülen Deniz, anjiyo oldu, uygulanan tedaviyle sağlığına kavuştu.

Deniz, AA muhabirine, akşam yemekten sonra arkadaşlarıyla halı sahada maç yaparken, kollarını hissetmemeye başladığını söyledi.

İlk başta kalp krizi geçirdiğini anlamadığını belirten Deniz, "Maçtan sonra kollarımda ağrı başladı. Kollarımı hissetmemeye başladım. Gittikçe kötüleştim. Arabada göğsümde ağrı başladı. Acile giriş yaptık. Bir doktor hastanenin sarı alanında müdahale etti ve sonrasını hatırlamıyorum. Gözlerimi açtığımda ağrım geçmişti. Kalp krizi geçirdiğimi söylediler. Sağlığıma kavuştuğum için mutluyum." dedi.

"Uzman hekimlerimiz hızlıca müdahale etti"

Hastane Başhekimi Uz. Dr. Onur Küçük ise göğüs ağrısı şikayetiyle acil servise getirilen hastaya doktorların anında müdahale ettiğini ifade etti.

Küçük, "Hasta göğüs ağrısı şikayetiyle getirildi. Hastamızın muayenesinde kalbi besleyen damarlarda tıkanıklığa bağlı kalbinin durduğunu tespit ettik. Uzman hekimlerimiz hızlıca müdahale etti ve hasta sağlığına kavuştu. Hastanın durumu iyi ve serviste tedavisi sürüyor." diye konuştu.

Yemekten hemen sonra ağır spor yapmayın uyarısı

Hastaya ilk müdahaleyi yapan Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ahmet Fikret Kaya da dünyadaki ölümlerin en sık nedenlerinden birinin kalp krizleri olduğunu dile getirdi.

Yemekten hemen sonra spor yapılmaması gerektiğine vurgu yapan Kaya, şu uyarılarda bulundu:

"Özellikle kışın yemek sonrası ağır efor ve egzersizler kalp krizini tetikleyebiliyor. Bu konuda çok dikkatli olunmalı. Hastamız henüz 33 yaşında ve daha önce bilinen bir kalp hastalığı öyküsü yokmuş. Yemek yedikten sonra futbol maçı yapmak için halı sahaya gidiyor. Halı sahada hastanın göğüs ağrısı olması nedeniyle acil servise başvuruyor. Acil servis girişinde hastanın kalbi duruyor. Hastaya 8 dakika boyunca kalp masajı yaptık. Ardından hastayı hızlı bir şekilde anjiyo laboratuvarına aldık. Yapılan anjiyografisinde hastanın kalbini besleyen ana damarının tıkalı olduğunu tespit ettik. Hemen o tıkalı bölgeye balon ve stent işlemi gerçekleştirdik."