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Halı sahada evlilik teklifi

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Amatör futbolcu Kadir Dana, halı saha maçında kız arkadaşı Esma Bilgin'e evlilik teklifi yaptı.

Amatör futbolcu Kadir Dana, halı saha maçında kız arkadaşı Esma Bilgin'e evlilik teklifi yaptı.

Kayseri amatör küme takımlarından Meysuspor'un eski futbolcularından Kadir Dana, halı saha maçında kız arkadaşı Esma Bilgin'e evlilik teklifi yaptı. İkili mücadele esnasında sakatlandığı bahanesi ile kendisini yere bırakan ve acılar içerisinde kıvranıyormuş gibi yapan Kadir Dana, fizyoterapist olan kız arkadaşı Esma Bilgin'in saha içerisine girip müdahale etmek istediği anda cebinden evlilik yüzüğünü çıkardı. Kız arkadaşına evlilik teklifi yapan Kadir, Esma'dan olumlu yanıt alınca çok mutlu oldu.

Genç ikili, saha içerisinde birbirlerine sarılarak o anın mutluluğunu yaşarken halı saha arkadaşları da meşaleler ile genç çifte eşlik etti.

(Yüksel Yıkılmaz/ İHA)

Halı sahada evlilik teklifi

Halı sahada evlilik teklifi

Halı sahada evlilik teklifi

Halı sahada evlilik teklifi

İhlas Haber Ajansı / Güncel

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