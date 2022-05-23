Halı saha maçında tartıştı, yolda karşılaşınca tüfekle vurdu: 1 yaralı - Haberler

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Halı saha maçında tartıştı, yolda karşılaşınca tüfekle vurdu: 1 yaralı

Demirören Haber Ajansı - Olcay Düzgün - Güncel
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Halı saha maçında tartıştı, yolda karşılaşınca tüfekle vurdu: 1 yaralı

KAYSERİ'de Osman Ç., halı saha maçında tartıştığı E.K.'yi av tüfeğiyle yaraladı.

KAYSERİ'de Osman Ç., halı saha maçında tartıştığı E.K.'yi av tüfeğiyle yaraladı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Anbar Mahallesinde meydana geldi. Osman Ç. ile E.K., halı saha maçı oynadıkları sırada tartıştı. Bir süre sonra mahalleye bağlı Yalova Sokak'ta karşılaşan ikili yeniden tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Osman Ç., evden getirdiği av tüfeğiyle E.K.'ya ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği E.K. yaralanırken çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı E.K.'yı Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Polis, olay yerineden kaçan Osman Ç.'nin yakalanması için çalışma başlattı.


Demirören Haber Ajansı / Olcay Düzgün - Güncel

Kayseri, Polis, Anbar, Güncel, Haberler

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