Halı Saha Maçında Kalp Krizi Geçiren Genç Hayatını Kaybetti

Halı Saha Maçında Kalp Krizi Geçiren Genç Hayatını Kaybetti
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Siirt'te halı saha maçında kalp krizi geçiren 24 yaşındaki Emrullah Özer, hastanede hayatını kaybetti. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

SİİRT'te halı saha maçı sırasında kalp krizi geçiren Emrullah Özer (24), hayatını kaybetti. Özer'in fenalaştığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında, Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaşlarıyla halı sahaya giden Emrullah Özer, maç başladıktan yaklaşık 50 dakika sonra fenalaştı. Duraksayıp çömelen ve ardından tekrar ayağa kalkan Özer, birkaç adım attıktan sonra fenalaşıp yere yığıldı. Arkadaşları, Özer'in yardımına koştu. İhbar üzerine adrese sağlık ekibi sevk edildi. Özer, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Emrullah Özer, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Özer'in kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği belirlendi. Bu arada Emrullah Özer'in yere yığıldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Emrullah Özer'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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