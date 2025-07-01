Halı Saha Maçında Bıçaklı Kavga: İki Yaralı

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Avcılar'da halı saha maçı sırasında çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Yaralanan iki kişi, hastanedeki tedavilerinin ardından emniyette ifade verdi. Kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Avcılar'da, halı saha maçı sırasında meydana gelen bıçaklı kavgada yaralanan 2 kişinin hastanedeki tedavilerinin ardından emniyette ifadesi alındı.

Tahtakale Mahallesi Kına Çiçeği Sokak'ta bulunan halı sahada, 28 Haziran saat 23.30 sıralarında kavga yaşandığı ihbarını alan polis ekipleri olay yerine gitti.

Futbol oynayan M.K. (46) ile K.S. (24) arasında maç sırası yüzünden tartışma çıktı. Tartışma, çevredekiler tarafından büyümeden sonlandırıldı.

Ancak maçın bitmesinin ardından K.S. telefonla ulaştığı bazı kişileri halı sahaya çağırdı.

Bu kişilerin gelişiyle yeniden büyüyen kavgada M.K. başından kesici aletle, K.S ise başına aldığı darbeyle yaralandı.

Her iki yaralı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanelerde tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekiplerince tedavileri tamamlanan M.K. ve K.S'nin müşteki şüpheli olarak emniyette ifadeleri alındı.

Kavga anı, halı sahadaki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Yasin Cingöz - Güncel
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