Bursa-Halı sahadaki 'faul' tartışmasının tarafları arasında 3 ay sonra bıçaklı kavga: 1 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 3 ay önce halı saha maçında yaşanan 'faul' tartışması nedeniyle husumetli olan iki kişi arasında çıkan kavgada, Hasan H., Kuteybe M.'yi ensesinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Bıçağın atardamara 1 milimetre kala isabet etmediği öğrenildi. Şüpheli kaçarken, polis yakalama çalışması başlattı.

Olay, saat 15.30 sıralarında Sinanbey Mahallesi Ahmet Akyollu Caddesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu Hasan H. (23) ile Kuteybe M. (24) arasında yaklaşık 3 ay önce halı saha maçında yaşanan 'faul' tartışması nedeniyle husumet oluştu. Bugün cadde üzerinde karşılaşan taraflar arasında yeniden tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Hasan H., elindeki bıçakla Kuteybe M.'yi ensesinden yaralayıp kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kuteybe M. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan kontrollerde, bıçağın Kuteybe M.'nin atardamara isabet etmesine 1 milimetre kaldığı öğrenildi.

Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
