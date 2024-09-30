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Polatlı'da Balkon Tartışması Kanla Bitti: 33 Yaşındaki Kadın Bıçaklanarak Öldürüldü

Polatlı'da Balkon Tartışması Kanla Bitti: 33 Yaşındaki Kadın Bıçaklanarak Öldürüldü
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Ankara'nın Polatlı ilçesinde, balkondan halı çırptığı için komşusu ile tartışan Hazal Gencer, üst kat komşusunun eşi Hasan Kamış tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili tutuklanan Hasan Kamış, ifadesinde bıçaklama olayının kaza olduğunu iddia etti. Hazal Gencer'in cenazesi toprağa verildi, yaralı eşi Vedat Gencer'in durumu ise ciddiyetini koruyor.

ANKARA'nın Polatlı ilçesinde balkondan halı çırptığı için tepki gösterdiği üst kat komşusunun eşi Hasan Kamış (49) tarafından bıçaklanarak öldürülen Hazal Gencer (33) toprağa verildi. Tutuklanan Hasan Kamış, Hazal Gencer'in eşiyle kava ettiğini, araya girdiği için onun bıçaklandığını ileri sürdü.

Olay, dün Şehitlik Mahallesi'ndeki Kızılcık Sokak'ta meydana geldi. 2 katlı binanın 1'inci katında oturan Hazal Gencer, önceki akşam üst katında oturan Meryem Kamış'ın balkondan halı çırpmasına tepki gösterdi. Taraflar arasındaki tartışma, komşuların araya girmesiyle sona erdi. Dün sabah eve gelen Meryem Kamış'ın eşi Hasan Kamış, yanına bıçak alıp eşinin tartıştığı komşusunun kapısına gitti. Burada Hasan Kamış ile Hazal ve Vedat Gencer çifti arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Hasan Kamış, çifti bıçakladı. 2 çocuk annesi Hazal Gencer hayatını kaybederken, Vedat Gencer ise ağır yaralandı.

Olaydan sonra polise teslim olan Hasan Kamış, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Eşi Meryem Kamış ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hasan Kamış, ifadesinde Vedat Gencer ile kavga ettiğini, Hazal Gencer'i öldürmek istemediğini, araya girdiği için bıçaklandığını ve öldüğünü polise teslim olduktan sonra öğrendiğini ileri sürdü.

Hazal Gencer'in cenazesi ise öğle namazı sonrası Polatlı Yenimahalle Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Polatlı Şehir Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi. Olayda yaralanan ve Polatlı İlçe Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Vedat Gencer'in hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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