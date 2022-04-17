Halfeti'de tekneciler destek talebinde bulundu

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesindeki tur teknesi esnafı, Kovid-19 nedeniyle temininde zorlandıkları yıllık 50 bin liralık olan ödemelerinde indirim ve kolaylık sağlanmasını istedi.

Halfeti Turizmi Geliştirme Kooperatifi Başkan Yardımcısı Numan Kılınç, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede turizm sektörüne 50 tur teknesi ile hizmet verdiklerini söyledi.

Tekneci esnafı olarak 2 yıldır devam eden pandemi sürecinde ziyaretçi ağırlamakta zorlandıklarını aktaran Kılınç, bu nedenle tekne sahipleri yıllık ortalama 50 bin liralık ödemelerin temininde güçlük yaşadıklarını dile getirdi.

Halfetili tekneciler olarak yapacakları ödemelerde indirim ve kolaylık sağlanmasını beklediklerini aktaran Kılınç, şöyle devam etti:

"Normalde yaklaşık 2 yıl önce 10 yıllığına ihale yapıldı. Yıllık ortalama tekne başı 50 bin lira ödeme yapılması planlandı. Biz bunları ödemeye başladık ancak pandemi ortaya çıktı 2 yıldır teknelerimiz bağlı alternatif gelirimizde bulunmuyor. Şu anda 2021 yılının ihale parası geldi, teknecilerin yüzde 95'i ödeyemeyecek durumda üzerine faiz de ekleniyor. Diğer teknecilik yapılan yerlerde 3 ila 5 bin lira arasında yıllık liman bağlama parası ödeniyor, başka da ücret ödemeden taşımacılık yapılıyor. Hemen karşı kıyımızda Rumkale'de de tekne çalıştırılıyor. Herhangi bir hat parası, liman parası alınmıyor. İnşallah yetkililerimizin en kısa sürede bize yardımcı olacaklarına inanıyoruz. Devletimizi ve memleketimizi seviyor, vergilerimizi ödüyoruz."

Tekneci Hüseyin Kandamar da kiralama nedeniyle kazansalar da kazanmasalar da ödeme yapmak zorunda kaldıklarını söyledi.

Halfeti'deki uygulamanın farklı kentlerde bulunmadığını savunan Kandamar, "Bu hususta yetkililerin esnafımıza yardımcı olmalarını istiyoruz." dedi.

Halil Kökten ise pandemi öncesi herkesin farklı hazırlıklar ve krediler çekerek planlamalar yaptıklarını aktararak, "Pandemi de esnaf arkadaşlarımız mağdur oldu. Bir çoğu iş yerini ve teknelerini büyütme amacıyla kredi çekti ancak üzerine virüs nedeniyle yasaklar da gelince zor durumda kalındı. Bunun yanında bize hat kiralama yapıldı tekne güzergahlarında bu ücretler bize çok yüksek geliyor altından kalkamıyor ödeyemiyoruz. Lütfen yetkilerin sesimizi duymasını istiyoruz." diye konuştu.