Halfeti'de Otomobil Çarpışması: 6 Kişi Yaralandı
Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 6 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Halfeti Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Y.E. idaresindeki 16 JYP 01 plakalı otomobil ile İ.B yönetimindeki 34 GMR 261 plakalı otomobil, kırsal Yeşilören Mahallesi yakınlarında çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüleri ile araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. ???????
Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Halfeti Devlet Hastanesine kaldırıldı.