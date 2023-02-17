Halepliler Deprem Korkusuyla Parklara Kurulan Çadırlarda Yaşıyor

Suriye'nin kuzeyindeki Halep kentinde deprem korkusu yaşayan halk güvenlikleri için evlerini terk etmeye başladı.

Suriye Yerel Yönetim ve Çevre Bakanlığı Pazar günü yaptığı açıklamada, 6 Şubat'ta ülkeyi vuran depremlerin ardından Suriye genelinde depremzedeleri barındıran toplam 275 sığınma evinin açıldığını bildirdi.

Al-Shahba adındaki parkta yaklaşık 149 kişinin barındığı 24 çadır kuruldu.

Depremin ardından evinden kaçarak bu parka sığınanlardan biri olan Ahmad Wannous oğlu, eşi ve 10 kişilik geniş ailesiyle birlikte çadırda yaşıyor.

SES 1 (Arapça): AHMAD WANNOUS, Halep sakini:

"Beni uyandırdıklarında rüya gördüğümü sandım. Gerçek olduğunu bilmiyordum. Rüya gibiydi. Evimizi terk ettik. Bu bizim tek oğlumuz, o an sadece onu düşündüm. Onu kucağıma aldım ve çevredeki binalardan taşlar düşerken sokağa koştum. Binalardan uzaklaştık ve daha sonra gördüğünüz gibi çadırda kalmak için bu parka geldik."

Wannous, evi hala ayakta olduğu için şanslı olanlardan. Ancak yetkililer nihai kararını verdiğinde evlerine geri dönebilecekler.

SES 2 (Arapça): AHMAD WANNOUS, Halep sakini:

"Mühendislerin binamızı inceleyip geri dönüp dönemeyeceğimizi belirlemeleri için rapor vermelerini bekliyoruz ama binadaki balkonlar çökmek üzere. Halep'teki herkes gibi bizim de durumumuz çok zor."

Suriye'nin kuzeybatısında Salı günü itibarıyla 8.900'den fazla bina yıkıldı veya hasar gördü, 11.000 kişi de evsiz kaldı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Halep'ten bildiriyor.

(XHTV)