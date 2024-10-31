Halepçe'de Geleneksel Nar Festivali Başladı

Irak'ın Halepçe kentinde, geleneksel Nar Festivali başladı.

Halepçe'nin Kent Parkı'nda başlayan ve 3 gün sürecek Nar Festivali'ne çok sayıda ziyaretçi katılıyor.

Halepçe Kaymakamı Nuhşa Nasih, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte yılda 30 ton nar üretildiğini ve bunun bir kısmının Irak'ın güney vilayetlerine satıldığını söyledi.

Halepçe narının kaliteli olduğunu ve herkesin bundan tatması gerektiğini belirten Nasih, 3 gün içinde 700 bin kişinin festivali ziyaret etmesini beklediklerini ve bunun için yabancı ülke temsilcilikleri ile kurumlara da davetiye gönderdiklerini kaydetti.