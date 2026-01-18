Haberler

Terör örgütü YPG/SDG saldırıları nedeniyle 8 gündür kapalı olan Halep Havalimanı yeniden açılıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suriye Sivil Havacılık ve Hava Taşımacılığı Genel Kurumu, YPG/SDG'nin saldırıları nedeniyle 8 gündür kapalı olan Halep Uluslararası Havalimanı'nda uçuşların 20 Ocak Salı gününden itibaren yeniden başlayacağını duyurdu. Hava trafiği onaylı uçuş programına göre yeniden başlatılacak.

Suriye Sivil Havacılık ve Hava Taşımacılığı Genel Kurumu, terör örgütü YPG/SDG'nin saldırıları nedeniyle 8 gündür kapalı olan Halep Uluslararası Havalimanında uçuşların 20 Ocak Salı gününden itibaren yeniden başlayacağını duyurdu.

Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, hava trafiğinin onaylı uçuş programı doğrultusunda yeniden başlatılacağı belirtilerek kararın, gerekli teknik ve güvenlik değerlendirmelerinin tamamlanmasının ardından alındığı ifade edildi.

Açıklamada, yolcu ve uçuş ekiplerinin güvenliği ile operasyonel emniyetin sağlanması amacıyla ilgili kurumlarla koordinasyon içinde hareket edildiği vurgulandı.

Yolculardan, uçuşlarına ilişkin güncel bilgileri ilgili hava yolu şirketleri üzerinden takip etmeleri istendi.

Terör örgütü YPG/SDG'nin saldırıları nedeniyle Halep Uluslararası Havalimanında uçuşlar 8 gündür yapılamıyordu.

Kaynak: AA / Mehmet Nuri Uçar - Güncel
Öcalan'dan Suriye açıklaması: Bunlar süreci baltalama girişimi

Öcalan'dan Türkiye'nin yanı başındaki gerilime ilişkin çarpıcı mesaj
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

60 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan firari hükümlü Sancaktepe'de yakalandı

60 yıl hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı
ABD, Irak'taki Ayn el-Esed Üssü'nden tamamen çekildi

ABD ordusu, Türkiye'nin yanı başındaki kritik üsten tamamen çekildi
Çocuğuna aldığı oyuncağın içinden prezervatif çıktı

Çocuğuna aldığı oyuncağın içinden prezervatif çıktı
Altında bugüne dek duyulmamış tahmin! Yaz aylarında bu rakama ulaşacak

Altında bugüne dek duyulmamış tahmin! Yaz aylarında bu rakama ulaşacak
60 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan firari hükümlü Sancaktepe'de yakalandı

60 yıl hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı
Malum jetin içinde çekilmiş! İşte Rabia Karaca'nın telefonundan çıkan video

İşte İmamoğlu'na ait olduğu konuşulan jette çekilen video
Galatasaraylı taraftarlar Mauro Icardi'ye ateş püskürdü

Çanlar çalıyor! Maç biter bitmez hayatının şokunu yaşadı