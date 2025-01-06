Halep'teki Emevi Camii'nin eski imamı Şeyh Mekki, caminin özgürlüğe kavuşmasının sevincini yaşıyor Açıklaması

Suriye'de 2011 yılında başlayan iç savaşta tahrip edilen Halep'teki tarihi Emevi Camii'nin eski imamı Şeyh Muhammed Mekki Halebi, caminin 13 yıl sonra esaretten kurtulduğunu ifade ederek bunun mutluluğunu yaşıyor.

Katar'ın başkenti Doha'daki Katara Camisi'nde görevine devam eden Şeyh Mekki, AA muhabirine tarihi Emevi Camii'nde geçen yıllarının kendisi için en anlamlı ve en huzurlu yıllar olduğunu dile getirdi.

Şeyh Mekki, 2011'de başlayan halk hareketlerinin kendileri için bir dönüm noktası olduğunu vurgulayarak aynı yıl Doha'daki Katara Camisi'nden aldığı davet üzerine imamlığa burada devam ettiğini ve ülkesindeki halk hareketlerine Katar'dan yaptığı çağrılarla destek verdiğini ifade etti.

"Halep benim doğduğum, büyüdüğüm, kalbimi bıraktığım yer"

Halep'i terk ettiğinde kalbinin bir parçasının orada kaldığını ifade eden Şeyh Mekki, "Elbette, her insan memleketini özler. Halep, benim doğduğum, büyüdüğüm yer. 35 yıl orada yaşadım. Halep'i terk ettiğimde, kalbimi orada bıraktım. Ailem, annem, babam, hocalarım, arkadaşlarım, her şeyim orada." dedi.

Bir gün dönme ümidini kalbinde hep canlı tuttuğunu aktaran Şeyh Mekki, şöyle devam etti:

"Yüreğim her zaman oradaydı ve bir gün özgür Halep'e döneceğimi ümit ederek yaşadım. Halep, gönlümde hep özgür kaldı. Allah'a şükürler olsun, Suriye'nin özgürlüğü için halkımın yanında olmak, onlara destek vermek, benim için tarifsiz bir duyguydu."

Esed rejiminin işlediği insanlık suçlarına dikkati çeken Mekki, "Esed ve adamları, sadece kendi egemenliklerini sürdürmek için Halep'i ve tüm Suriye'yi neredeyse yakıp yıktılar. Hapishanelerde olanlara tüm dünya şu an yeni şahit oluyor. Ancak halkımız bunları yaşadı." dedi.

Emevi Camii'ni ziyarete gideceği için heyecanlı olduğunu dile getiren Mekki, şu ifadeleri kullandı:

"Emevi Camii, benim ruhumun en derin köşelerinde yaşayan kutsal bir yer. O caminin içinde Allah'a olan bağlılığımı her zaman daha derin hissettim. Şu anda Halep Emevi Camii'nde namaz kılmak isteyen kardeşlerim bana 'Senin arkanda namaz kılmak istiyoruz' diyorlar.

Bu, benim için bir dua gibiydi. Her zaman Allah'tan, sağlıklı bir ömür diliyordum ki bir gün o kutsal camiye geri dönüp cemaatime kavuşayım diye. Elhamdülillah şimdi gidip ailemi, cemaatimi, şehrimi ve ülkemi özgürce görecek olmanın heyecanını yaşıyorum."

Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin yıkıldığı 8 Aralık'ta İstanbul'da olduğunu ve zaferini Türk halkı ile kutladığını belirten Şeyh Mekki, "Zaferin sevincini İstanbul'da, kardeşlerimiz olan Türk halkı ile birlikte kutladım. Bir çocuk gibi bazen güldüm, bazen ağladım. Çünkü bu büyük zafer, yalnızca bizim için değil, Türk halkı ve devleti için de çok önemliydi. Biz, yıllarca Türkiye'de tek bir yürek gibi yaşadık." diyerek sevincini dile getirdi.

"Aramıza nifak tohumu ekmek isteyenlere fırsat vermedik." diyen Şeyh Mekki, "Türk kardeşlerimizin desteğiyle, sonuna kadar ayakta kaldık. Şimdi, hala onların yanımızda olduğunu hissediyoruz ve bu destek bizim için çok değerli."dedi.

"Allah, Erdoğan'ı ve Türkiye'deki tüm kardeşlerimizi korusun"

Türk halkının ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriyelilere desteğinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Şeyh Mekki, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki Türkiye, bu devrimde bizim en büyük destekçimizdi. Erdoğan'ın 'Biz ensarız, sizler ise muhacirsiniz' diyerek bizleri kardeş ilan ettiği günleri hiç unutmadım. Onlar her zaman bizim yanımızdaydı ve bizi kendi aileleri ve kardeşleri gibi koruyup kolluyorlardı. Gerçekten de bize söylenen bu sözün hakkı verildi."

Yaklaşık 14 yıldır bugünlerin özlemiyle mücadele yürüttüklerini ve bu mücadelede Türkiye'nin her zaman desteği olduğunu vurgulayan Mekki "Biz, Türkiye ile kardeşiz bu kardeşlik sadece kelimelerle anlatılacak bir şey değil. Allah, Erdoğan'ı ve Türkiye'deki tüm kardeşlerimizi korusun. Sayın Erdoğan'ı Emevi Camii'nde namaz kılmaya bekliyoruz. Bundan şeref ve mutluluk duyarız." diye konuştu.

Şeyh Mekki, bundan sonraki süreçte Suriye'yi hep birlikte inşa edeceklerini söyleyerek "Biz küçük cihadı tamamladık, şimdi büyük cihada başlıyoruz. Şimdi ülkemizi yeniden inşa etmek için mücadele ediyoruz. Suriye, şu an harabe halde, ama gücümüzü önce Allah'tan sonra da bizi destekleyen kardeşlerimizden alıyoruz. Özellikle Türkiye ve Katar gibi ülkeler bize destek oldular, yanımızda oldular. Bizim için gerçekten kardeş oldular. Allah'ın izniyle, aydınlık bir Suriye kuracağız. Her zorluk, sonunda bir kolaylığa dönüşecek, buna inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Şu anda Suriye'de yaşadıkları bu sevincin Gazze halkı için de olmasını dileyen Şeyh Mekki, sözlerini şöyle tamamladı:

"Şam'da yaşadığımız mutluluğun yanında, Gazze'de yaşanan insanlık dramını üzülerek takip ediyoruz. Gazze'deki kardeşlerimiz için dua ediyoruz.

Allah'tan, çocukları ve kadınları öldüren, evleri yıkan bu zalim, işgalci düşmana karşı onlara zafer nasip etmesini niyaz ediyorum. Şu anda Suriye'nin özgürlüğüyle yaşadığımız bu sevincin daha da fazlasını, Allah Gazze ve tüm Filistin halkına nasip etsin."