Şişhane'deki Halep Protestosunun Ardından Çok Sayıda Gösterici Gözaltına Alındı

Haber: Beril KALELİ/Kamera: Umut Emre GÖKBULUT

(İSTANBUL) Suriye'nin Halep kentinde, Suriye ordusu ile SDG güçleri arasında dün çıkan çatışmaları protesto etmek için Şişhane Meydanı'nda Demokratik Kurumlar Platformu tarafından basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamalar sırasında polis, atılan bazı sloganların yasadışı olduğu yönünde uyarılar yaptı. Basın açıklaması bitiminde de, dağılım sırasında gözaltına alınanlar oldu. DEM Parti İstanbul İl Başkanlığı yetkilileri gözaltına alınanların sayısının 25 olduğunu belirttiler.

Suriye'nin Halep kentinde, Suriye ordusu ile SDG güçleri arasında dün çıkan çatışmalarla ilgili akşam saatlerinde Şişhane Meydanı'nda Demokratik Kurumlar Platformu tarafından bir eylem gerçekleştirdi. DEM Parti öncülüğünde gerçekleşen eylemde, SDG'ye yönelik operasyonların bir an önce durdurulması istendi. Eylemde yapılan açıklamalar sırasında atılan bazı sloganların yasa dışı olduğu yönünde polis sık sık anons yaptı, "kanunsuzdur" uyarısında bulundu.

Dağılımla birlikte gözaltılar başladı

Polis, eylemin sona ermesinin ardından bariyerlerle çevrelenmiş olan alanın çıkışını kapattı. Topluca dağılıma izin verilmedi. Bu sırada dışarıya çıkmış olan bir kişinin gözaltına alınması üzerine polis ile eylemciler arasında arbede yaşandı. Polis sert müdahalede bulunurken çok sayıda kişi gözaltına alındı. DEM Parti İstanbul İl Başkanlığı yetkilileri gözaltına alınanların sayısının 25 olduğunu belirttiler.