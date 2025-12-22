Suriye ordusu ile YPG/PKK arasında Halep'te çatışma çıktı

Suriye ordusu ile ülkede SDG adını kullanan terör örgütü YPG/ Pkk arasında Halep ilinde çatışma çıktı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre YPG/PKK, Halep ilinin Şeyhan ve Leramon bölgesi yakınlarındaki Suriye askerlerinin bulunduğu noktaya saldırdı.

Kısa süre devam eden çatışmada henüz ölü ve yaralı bilgisi bulunmazken askeri noktada hasar meydana geldiği, güvenlik önemlerinin de artırıldığı kaydedildi.