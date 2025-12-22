Haberler

Suriye ordusu ile YPG/PKK arasında Halep'te çatışma çıktı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suriye ordusu ile YPG/PKK arasında Halep ilinde çatışma çıktı. YPG/PKK, Suriye askerlerinin bulunduğu bölgeye saldırdı, çatışma kısa sürdü ve hasar meydana geldi.

Suriye ordusu ile ülkede SDG adını kullanan terör örgütü YPG/ Pkk arasında Halep ilinde çatışma çıktı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre YPG/PKK, Halep ilinin Şeyhan ve Leramon bölgesi yakınlarındaki Suriye askerlerinin bulunduğu noktaya saldırdı.

Kısa süre devam eden çatışmada henüz ölü ve yaralı bilgisi bulunmazken askeri noktada hasar meydana geldiği, güvenlik önemlerinin de artırıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Mehmet Burak Karacaoğlu - Güncel
MİT'ten DEAŞ'a ağır darbe! İntihar bombacısı yakalanarak Türkiye'ye getirildi

MİT'ten terör örgütüne ağır darbe! Binlerce kilometre ötede yakalandı
Bir köyü zengin eden ürün! Doktorlar, iş insanları buraya akın ediyor

Bir köyü zengin eden ürün! Doktorlar, iş insanları buraya akın ediyor
Barış Alper'in çantasının fiyatı olay oldu

Barış Alper'in çantasının fiyatı olay oldu
Sadettin Saran detayı hâlâ konuşuluyor! Nafia Tanrıverdi'nin cesur stili dikkat çekti

Saran'la pozları çok konuşulmuştu! Cesur davet tarzıyla olay oldu
Avukat trafik cezasında yazan tutarı görünce hayatının şokunu yaşadı! 1250 araba, 660 daireye denk

Avukat trafik cezasında yazan tutarı görünce hayatının şokunu yaşadı
Ekranlardan uzak kalmıştı… Ayça İnci'nin cesur tarzı bakana bir daha baktırıyor

'Şoför Leyla'nın göğüs dekolteli tarzı bakana bir daha baktırıyor
Belediye otobüsünde skandal hareket

Belediye otobüsünde skandal hareket! Görüntüye tepki yağıyor
title