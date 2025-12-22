Suriye ordusu ile YPG/PKK arasında Halep'te çatışma çıktı
Suriye ordusu ile YPG/PKK arasında Halep ilinde çatışma çıktı. YPG/PKK, Suriye askerlerinin bulunduğu bölgeye saldırdı, çatışma kısa sürdü ve hasar meydana geldi.
Suriye ordusu ile ülkede SDG adını kullanan terör örgütü YPG/ Pkk arasında Halep ilinde çatışma çıktı.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre YPG/PKK, Halep ilinin Şeyhan ve Leramon bölgesi yakınlarındaki Suriye askerlerinin bulunduğu noktaya saldırdı.
Kısa süre devam eden çatışmada henüz ölü ve yaralı bilgisi bulunmazken askeri noktada hasar meydana geldiği, güvenlik önemlerinin de artırıldığı kaydedildi.
Kaynak: AA / Mehmet Burak Karacaoğlu - Güncel