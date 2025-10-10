Halep'te 'Yol 2 Sergisi' Barışa Duyulan Özlemi Sanatla Yansıtıyor

Midad Görsel Sanatlar Derneği ve By Default Projesi işbirliğiyle Halep'te düzenlenen "Yol 2 Sergisi"nde, savaş sonrası barışa duyulan özlem, 75 sanatçının "hoşgörü, bağışlama, kimlik, vatan ve yol" temalarını işleyen eserleriyle sanatseverlerle buluştu.

Halep kent merkezindeki tarihi Bağdat Tren İstasyonu'nda 27 Eylül'de açılan ve daha önce Şam'da düzenlenen "Yol Sergisi"nin devamı niteliğindeki sergi, yıl sonuna kadar 5 ildeki tren istasyonlarında yerini alacak.

Sosyal ve manevi zorluklara işaret edilen sergide, 75 sanatçının hoşgörü, bağışlama, kimlik, vatan ve yol temalarına yer verildi.

Sergi Koordinatörü Dima Cezzar, AA muhabirine, bu serginin ilk olarak Şam'da hayata geçirilen "Yol Sergisi"nin devamı olduğunu belirterek, bu yıl 5 farklı şehirde sanatseverlerle buluşacağını söyledi.

Tren istasyonlarının şehirleri birbirine bağlayan sembolik anlamına dikkati çeken Cezzar, bu mekanların sergiye ayrı bir anlam kattığını vurguladı.

Cezzar, serginin 10 Ekim'e kadar açık kalacağını kaydetti.

Sergide "Enkazdan" adlı eseriyle yer alan sanatçı Mehe Kuveyda da yaşanan acıların insan kişiliğinin şekillenmesinde önemli rol oynadığını söyledi.

Kuveyda, eserinde birbirine bakan 2 figürün yer aldığını anlatarak, "İlk figür, zorlu koşullardan geçmiş bir kişiyi temsil ediyor. Bu figürde yaralar, izler ve yanıklar göze çarpıyor. Eller ve parmak uçları tamamen yanmış durumda. Figür, yeniden ayağa kalkamayacağını ve sonunun yaklaştığını hissediyor." ifadesini kullandı.

Ancak figürün içinden çıkan kırmızı bir ipliğe işaret eden Kuveyda, bu ipliğin "hayat damarı"nı simgelediğini belirtti. Kuveyda, "Bu iplikten yeni bir figür doğuyor, daha güçlü ve sağlam bir şekilde. İki figürü yüz yüze yerleştirerek aralarında bir minnettarlık duygusu yaratmak istedim. Eski figür, karşılaşmaktan korkulan karakteri temsil ediyor. Ama onunla yeniden yüzleşmenin aslında bir sorun olmadığını anlatmak istedim." diye konuştu.

"Eserler çok içten ve kalbe dokunuyor"

Sergiyi ziyaret edenlerden Reem İhlali, Suriyeli gençlerin yaşadığı ekonomik, sosyal, mesleki ve manevi zorlukların eserlerde başarıyla yansıtıldığını belirterek, "Tablolar ve sanat eserleri, bu deneyimleri açıkça ortaya koyuyor. Beşşar Esed rejimi sonrasında ifade özgürlüğü daha çok ön plana çıktı. İzinli ya da yasaklı olup olmamasına aldırmadan sanatçılar içlerindekini yansıtmış. Eserler çok içten ve kalbe dokunuyor. Şimdiye kadar gezdiğim en etkileyici sergilerden biri." diye konuştu.