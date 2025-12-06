Haberler

Halep'te yangın güvenliği ve arama-kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi

Halep'in Saddullah el-Cabiri Meydanı'nda gerçekleşen tatbikatta, ekipler yangına müdahale, yaralı indirme ve enkazdan kurtarma senaryolarını uyguladı. Etkinliğe Acil Durumlar ve Afet Bakanı Raed Salih ile Halep Valisi Azzam el-Garib katıldı.

Halep'te Acil Durumlar ve Afet Bakanlığı'nın himayesinde, Halep'in Saddullah el-Cabiri Meydanında yangın güvenliği ve arama-kurtarma alanlarında geniş kapsamlı bir tatbikat gerçekleştirildi.

Tatbikatta, ekipler birkaç dakika içinde araç yangınına müdahale ederek, yaralı indirme, enkazdan kurtarma, ilk müdahale ve hızlı tahliye gibi senaryoları uygulamalı olarak sergiledi.

Etkinliğe Acil Durumlar ve Afet Bakanı Raed Salih ile Halep Valisi Azzam el-Garib katıldı.

Ekipler, arama-kurtarma ve hızlı müdahale ekiplerinin afet anındaki hazırlık düzeyini ortaya koyan canlı saha tatbikatı gerçekleştirdi.

Programın bir diğer bölümünde ise Suriye Sivil Savunması'nın (Beyaz Baretliler) son yıllarda yürüttüğü çalışmalarını belgelediği ekipmanlar ve fotoğrafların yer aldığı etkileşimli bir sergi açıldı.

Sergide, sahada kullanılan kurtarma araçları ve müdahale süreçlerini anlatan görsel materyaller ziyaretçilerin ilgisine sunuldu.

Acil Durumlar Müdürlüğü ve Afet Yönetimi hazırlık sorumlusu Hikmet Huseynto, tatbikatın yangın güvenliği, araç yangınına müdahale, yüksek yerlerden yaralı kurtarma ve afet sırasında uygulanacak temel güvenlik adımlarını içerdiğini söyledi.

Huseynto, ekiplerin daha önce ve halen yürüttüğü tüm görevleri kamuoyuna tanıtmak amacıyla kapsamlı bir sunum yaptığını belirtti.

Sivil Savunma eğitmeni Mustafa Neccar ise etkinliğin, Suriyelilerin "unutulmaz bir gün" olarak nitelediği 8 Aralık Zafer Kutlaması çerçevesinde düzenlendiğini söyledi.

Neccar, "Bu meydanda bulunmamızın amacı, sevincimizi paylaşmak ve sivilleri koruma görevimizi 24 saat sürdürdüğümüzü bir kez daha göstermek." dedi.

Kaynak: AA / Ahmet Karaahmet - Güncel
