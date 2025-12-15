Suriye'nin Halep vilayetinde güvenlik güçlerine yönelik saldırıda 1 kişi yaralandı
Suriye'nin Halep vilayeti kırsalında, Suriye ordusuna bağlı güvenlik güçlerine düzenlenen saldırıda bir kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Suriye'nin Halep vilayeti kırsalında, Suriye ordusuna bağlı güvenlik güçlerini hedef alan saldırıda 1 kişi yaralandı.
Suriye resmi ajansı SANA'ya göre, kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce, Halep'in Daretizze beldesinin Gazzaviye köyünde Suriye ordusuna bağlı güvenlik güçlerine saldırdı.
Olayda güvenlik güçlerinden 1 kişinin yaralandığı duyuruldu.
Saldırının ardından bölgede güvenlik önlemleri artırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Suriye'de terör saldırıları
Halep'in doğusundaki Deyr Hafır'da 13 Aralık'ta terör örgütü PKK/YPG'nin sivillere saldırısında bir kişi hayatını kaybetmişti.
Aynı tarihte Humus'un Tedmur ilçesinde tek başına hareket ettiği belirtilen terör örgütü DEAŞ üyesinin düzenlediği pusuda, 2 ABD askeri ve 1 ABD vatandaşı ölmüş, 3 asker yaralanmıştı.
İdlib'in Maarratunnuman ilçesinde de 14 Aralık'ta DEAŞ tarafından düzenlenen saldırıda güvenlik güçlerinden 4 kişi hayatını kaybetmişti.