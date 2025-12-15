Haberler

Suriye'nin Halep vilayetinde güvenlik güçlerine yönelik saldırıda 1 kişi yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suriye'nin Halep vilayeti kırsalında, Suriye ordusuna bağlı güvenlik güçlerine düzenlenen saldırıda bir kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Suriye'nin Halep vilayeti kırsalında, Suriye ordusuna bağlı güvenlik güçlerini hedef alan saldırıda 1 kişi yaralandı.

Suriye resmi ajansı SANA'ya göre, kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce, Halep'in Daretizze beldesinin Gazzaviye köyünde Suriye ordusuna bağlı güvenlik güçlerine saldırdı.

Olayda güvenlik güçlerinden 1 kişinin yaralandığı duyuruldu.

Saldırının ardından bölgede güvenlik önlemleri artırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Suriye'de terör saldırıları

Halep'in doğusundaki Deyr Hafır'da 13 Aralık'ta terör örgütü PKK/YPG'nin sivillere saldırısında bir kişi hayatını kaybetmişti.

Aynı tarihte Humus'un Tedmur ilçesinde tek başına hareket ettiği belirtilen terör örgütü DEAŞ üyesinin düzenlediği pusuda, 2 ABD askeri ve 1 ABD vatandaşı ölmüş, 3 asker yaralanmıştı.

İdlib'in Maarratunnuman ilçesinde de 14 Aralık'ta DEAŞ tarafından düzenlenen saldırıda güvenlik güçlerinden 4 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA / Ömer Koparan - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özel'in 'Cemevi, Cümbüş evi' iddiasına ateş püskürdü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı küplere bindiren "Cümbüş evi" iddiası
İşte 1.5 milyar lira nafaka isteyen Revna Sarıgül'e sunulan teklif

İşte 1.5 milyar lira nafaka isteyen gelinine sunduğu teklif
Dünyaca ünlü marka veda ediyor! Son 8 gün tüm ürünler indirimli satılacak

Ünlü marka veda ediyor! Tüm ürünleri neredeyse bedavaya satıyorlar
Yolcu otobüsünde şüpheli ölüm! Muavin koltuğunda hareketsiz halde buldu

Yolcu otobüsünde şüpheli ölüm! Muavin fark etti, polis harekete geçti
Memura yapılacak zam için yeni hesap

Memurlar için yeni zam hesabı
ABD'nin uykularını kaçıran görüntü! Çin insansız denizaltıları test etmeye başladı

ABD'nin uykularını kaçıran görüntü! Testlere resmen başladılar
Hatay'da 4.2 büyüklüğünde deprem

6 Şubat'ta çok büyük kayıplar verdiğimiz kent fena sallandı
Plaj katliamı sonrası Müslüman mezarlığına domuz kafaları bırakıldı

Plaj katliamı sonrası Müslüman mezarlığında kirli provokasyon
Evin en güzel odasını onlara tahsis etti: Kilosu tamı tamına 10 bin lira

Evin en güzel odasında onları besliyor: Kilosu 10 bin lira
Kiraya verdiği dairesine çilingirle girdi! Gördükleri karşısında öylece kaldı

Kiraya verdiği dairesine çilingirle girdi! Gördükleri şoke etti
Boşandı, tarzını değiştirdi! Ebru Gündeş'in mini şortluyla olan pozu dikkat çekti

Boşandı, tarzını değiştirdi! Mini şortluyla pozu dikkat çekti
Sıfır araç aldı, paspası kaldırınca neye uğradığını şaşırdı: Yazıklar olsun

Sıfır araç aldı, paspası kaldırınca neye uğradığını şaşırdı
BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, Türklerin katili 3. Makarios'un anıtına çelenk bıraktı

Bu fotoğraf Türkiye ile büyük kriz çıkarır
title