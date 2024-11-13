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Halep'te Suriye Ordusu'nın İHA Saldırısında 6 Sivil Yaralandı

Halep'te Suriye Ordusu'nın İHA Saldırısında 6 Sivil Yaralandı
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Suriye ordusunun Halep'in batısındaki Keferhalep köyüne düzenlediği kamikaze İHA saldırısında 5'i çocuk olmak üzere 6 sivil yaralandı. Yaralılar, Suriye Amerikan Tıp Derneği Hastanesi'ne kaldırıldı.

Suriye ordusunun, Halep ilinin batısındaki bir köye düzenlediği kamikaze insansız hava aracı (İHA) ile saldırısında 6 sivil yaralandı.

Halep'in Keferhalep köyünde konuşlu Suriye ordusu ile İran destekli yabancı terörist gruplardan oluşan rejim güçleri, Halep'in batısındaki Ebzimo köyüne kamikaze İHA ile saldırı düzenledi.

Sivil savunma kaynaklarından alınan bilgiye göre, düzenlenen saldırıda, 5'i çocuk olmak üzere 6 sivil yaralandı.

Yaralılar, bölgedeki Suriye Amerikan Tıp Derneği (SAMS) Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Karaahmet - Güncel
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