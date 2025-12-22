Haberler

Suriye Ordusu ile Sdg Güçleri Arasında Çatışma: 3 Ölü, 12 Yaralı

Suriye'nin Halep kentinde rejim ordusu ile SDG güçleri arasında çıkan çatışmada 3 kişi yaşamını yitirdi, 12 kişi yaralandı. Halep Valisi, halkı güvenli yerlerde kalmaya ve çatışma bölgelerinden uzak durmaya çağırdı.

(DİYARBAKIR) - Suriye'nin Halep kentinde rejim ordusu ile SDG güçleri arasında çıkan çatışmada 3 kişi yaşamını yitirdi, 12 kişi yaralandı. Halep Valisi Azzam Garip, çatışma bölgelerinde ikamet edenlerin evlerinde ve güvenli yerlerde kalmaları konusunda uyarıda bulundu.

Suriye'nin Halep şehrinde rejim güçleri ile SDP mensupları arasında bu akşam saatlerinde çatışma yaşandı. Kentin Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerinde yaşanan çatışmada ilk belirlemelere göre 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 12 kişinin ise yaralandığı öğrenildi.

Kentte çatışmalar sürerken, Halep Valisi Azzam Garip yaptığı açıklamada, halkın çatışma bölgelerine yaklaşmaktan kaçınmasını istedi.

Vali Azzam açıklamasında son zamanlarda Eşrefiye ve Şeyh Maksud mahallelerinde bulunan SDG güçlerinin sivilleri ve güvenlik güçlerini etkileyen ihlalleri bulunduğunu belirtti. Bugün haber vermeksizin ortak kontrol noktalarından geri çekmelerine şaşırdıklarını belirten Vali Azam şunları ifade etti:

"Değerli halkımıza, herhangi bir tehlikeyi önlemek için çatışma bölgelerine yaklaşmaktan kaçının. Bir sonraki duyuruya kadar şehir merkezine giden yolları kullanmaktan kaçının. Yakın yerlerde toplanmaktan kaçının ve İç Güvenlik Güçleriyle tam işbirliği yapın. Çatışma bölgelerinde ikamet edenler evlerinde ve güvenli yerlerde kalmalı ve kendilerini riske atmamalıdır. Bilgileri yalnızca resmi ve güvenilir kaynaklardan edinin. Acil durumlar, afetler, sağlık ve hizmetler ile sosyal işlerden sorumlu olanlar başta olmak üzere tüm ilgili müdürlükler, gerektiğinde hızlı müdahale ve anında yanıt sağlamak için yüksek alarma geçirildi. Güvenliğiniz bizim sorumluluğumuzdur. Devletin Halep'in güvenliğine yönelik herhangi bir tehdide müsamaha göstermeyeceğini teyit ediyoruz."

Kaynak: ANKA / Güncel
