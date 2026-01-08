Haberler

Halep'te sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Güncelleme:
Suriye Ordusu, Halep'teki PKK/YPG işgalindeki mahallelerde sokağa çıkma yasağı ilan etti ve operasyonlara başladı. Halkın PKK/YPG noktalarından uzak durması istendi.

Suriye Ordusu Operasyonlar Heyeti, Halep kentindeki SDG adını kullanan terör örgütü PKK/ Ypg işgalindeki Şeyh Maksud, Eşrefiye ve Beni Zeyd mahallelerinde saat 13.30'dan itibaren ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu.

Operasyonlar Heyeti'nden yapılan açıklamada, halktan PKK/YPG'ye ait tüm noktalardan uzak durmaları istendi.

Açıklamada ayrıca, saat 13.30 itibarıyla söz konusu mahallelerde PKK/YPG mevzilerine yönelik nokta atışı operasyonlara başlanacağı bildirildi.

?- Halep'teki çatışmalar

Halep kent merkezinde 6 Ocak'ta başlayan PKK/YPG saldırılarında 1 asker 5 sivil ölmüş, 31 kişi yaralanmıştı.

Suriye ordusu da PKK/YPG ile temas hatlarına onlarca tank ve zırhlı personel taşıyıcı ile takviye asker sevk etmişti.

Çatışmalar nedeniyle kent merkezinde resmi kurumlardaki çalışmalar durdurulmuş, okullarda ve üniversitelerde eğitime ara verilmişti.

Halep Uluslararası Havalimanında da uçuşlar askıya alınmıştı.

Terör örgütü PKK/YPG aynı gün akşam saatlerinde Süryan Mahallesi'nde bir okul ve hastaneye saldırı düzenlemişti.

