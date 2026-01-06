Terör örgütü PKK/YPG'nin Halep'te Suriye ordusuna saldırısında 1 kişi hayatını kaybetti
Suriye'nin Halep kentinde, PKK/YPG terör örgütünün Suriye ordusuna düzenlediği saldırıda bir asker yaşamını yitirdi. Saldırının ardından kentteki bazı yollar güvenlik gerekçesiyle trafiğe kapatıldı.
Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'nin haberine göre, terör örgütü PKK/YPG, Halep'in Şeyh Maksud Mahallesi'nde Suriye ordusu mevzilerini SİHA ile hedef aldı.
Saldırıda Suriye ordusundan 1 asker yaşamını yitirdi, bazı askerler de yaralandı.
Saldırının ardından Halep kentini Leyremon Kavşağı'ndan Azez ilçesine bağlayan yolun güvenlik gerekçesiyle trafiğe kapatıldığı aktarıldı.
Kaynak: AA / Muhammed Karabacak - Güncel