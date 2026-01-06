Haberler

Terör örgütü PKK/YPG'nin Halep'te Suriye ordusuna saldırısında 1 kişi hayatını kaybetti

Suriye'nin Halep kentinde, PKK/YPG terör örgütünün Suriye ordusuna düzenlediği saldırıda bir asker yaşamını yitirdi. Saldırının ardından kentteki bazı yollar güvenlik gerekçesiyle trafiğe kapatıldı.

Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/ Ypg'nin Halep'te Suriye ordusuna düzenlediği saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'nin haberine göre, terör örgütü PKK/YPG, Halep'in Şeyh Maksud Mahallesi'nde Suriye ordusu mevzilerini SİHA ile hedef aldı.

Saldırıda Suriye ordusundan 1 asker yaşamını yitirdi, bazı askerler de yaralandı.

Saldırının ardından Halep kentini Leyremon Kavşağı'ndan Azez ilçesine bağlayan yolun güvenlik gerekçesiyle trafiğe kapatıldığı aktarıldı.

Kaynak: AA / Muhammed Karabacak - Güncel
