Halep'te PKK/YPG'nin Mayını Patladı, 13 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
Suriye'nin Halep ili kırsalında PKK/YPG'nin döşediği mayının patlaması sonucu 13 yaşındaki bir çocuğun yaşamını yitirdiği bildirildi. Olay, Müşrife Tel el Tattan köyünde gerçekleşti.
Suriye'nin Halep ili kırsalında SDG adını kullanan terör örgütü PKK/ Ypg'nin döşediği mayının patlaması sonucu 13 yaşındaki bir çocuğun yaşamını yitirdiği bildirildi.
Suriye resmi haber ajansı SANA'daki habere göre, Halep'in doğu kırsalındaki Müşrife Tel el Tattan köyünde PKK/YPG'nin döşediği mayın infilak etti.
Patlamada 13 yaşında bir çocuk hayatını kaybetti.
Kaynak: AA / Mehmet Burak Karacaoğlu - Güncel