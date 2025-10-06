Haberler

Halep'te PKK/YPG ile Suriye Güvenlik Güçleri Arasında Şiddetli Çatışmalar

Halep kentinin Şeyh Maksud Mahallesi'nde PKK/YPG terör örgütü ile Suriye güvenlik güçleri arasında ağır silahlarla yapılan saldırılar ve karşılıklı çatışmalar sürüyor. Güvenlik önlemleri artırıldı.

Suriye'nin kuzeyindeki Halep kentinde, SDG adını kullanan terör örgütü PKK/ Ypg ile Suriye güvenlik güçleri arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Terör örgütü PKK/YPG mensupları, Halep merkezdeki Şeyh Maksud Mahallesi'nde Suriye güvenlik güçlerine ağır silahlarla saldırı düzenlerken, Süryan Mahallesi'nde bulunan Rahman Camii çevresini havan saldırısıyla hedef aldı.

Güvenlik güçlerinin saldırılara karşılık verdiği bölgede, çatışmalar aralıklarla sürüyor.

Emniyet birimleri, akşam saatlerinde Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahalleleri çevresinde güvenlik önlemlerini artırmıştı.

Terör örgütü PKK/YPG, dün akşam saatlerinde Halep kent merkezinin doğusunda yer alan Deyr Hafir bölgesinde de Suriye güvenlik güçlerine saldırı düzenlemiş, taraflar arasında çatışmalar yaşanmıştı.

