Halep'te PKK/YPG ile Suriye Güvenlik Güçleri Arasında Ateşkes Sağlandı

Suriye'nin Halep ilinde, Suriye güvenlik güçleri ile ülkede SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG arasındaki şiddetli çatışmaların ardından örgütün işgali altındaki Eşrefiyye ve Şeyh Maksud mahallelerinde ateşkes anlaşmasına varıldı.

Halep'in Eşrefiyye ve Şeyh Maksud mahallelerinde 6 Ekim'de 23.00 sularında başlayan çatışmalarda terör örgütü PKK/YPG, yüksek binalara yerleştirdiği keskin nişancılar ve havan saldırıları ile Suriye güvenlik güçlerini ve sivilleri hedef aldı.

Terör örgütü PKK/YPG, havan saldırılarıyla Halep kent merkezi Bustan Kasr'daki sebze halini ve Rahman Cami çevresini hedef alırken kent merkezinin birçok noktasından çatışma sesleri duyuldu.

Suriye hükümetine bağlı güvenlik güçleri, çatışmaların yaşandığı bölgelere askeri takviye göndererek kent genelinde güvenlik önlemlerini artırdı.

Suriye Savunma Bakanlığı Medya ve İletişim Dairesinden Suriye resmi haber ajansı SANA'ya yapılan açıklamada, "10 Mart Anlaşması'na bağlıyız ve herhangi bir askeri operasyon niyetimiz yok." ifadeleri kullanıldı.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nureddin Baba da Suriye'nin resmi haber kanalı El-İhbariyye'ye yaptığı açıklamada, terör örgütü PKK/YPG'nin saldırıları sonucu 25 sivilin yaralandığını belirtti.

SANA'nın haberinde, terör örgütü PKK/YPG'nin, güvenlik güçlerinin kontrol noktalarını hedef alması sonucunda 1 güvenlik personelinin hayatını kaybettiği, 3 personelin yaralandığı ifade edildi. Haberde, çatışmalarda bir basın mensubunun hafif yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Daha sonra, El-İhbariyye'ye konuşan bir yetkili, terör örgütü PKK/YPG ile çatışmaların ardından ateşkesin sağlandığını ve anlaşmanın yürürlüğe girdiğini bildirdi.

Halep Valiliğinden yapılan açıklamada, 7 Ekim itibarıyla şehir genelindeki tüm eğitim ve kamu kurumlarında faaliyetlere ara verildiği duyuruldu.

Olay yerinde bulunanlar yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

Tıp fakültesi öğrencisi Eyhem el-Ulabi, top mermileri düştüğü sırada bölgede olduğunu söyledi.

Patlamaları ilk olarak Halep Stadyumu'ndayken duyduğunu aktaran Ulabi, sonrasında evine döndüğünü kaydetti.

Ulabi, "Bu kadar şiddetli olacağını tahmin etmemiştim. Eve döndükten sonra yemek yiyordum, bir anda top mermisi düştü. Şarapnel bacağıma girip çıktı. Çok şükür yara hafifti." dedi.

Havan topunun mahalle parkının kapısına düştüğünü ve bekçinin hayatını kaybettiğini belirterek, "Üçüncü kattaki evime nasıl şarapnel girdi, hala anlayamıyorum. Hastaneye kaldırıldım, görüntüler gerçekten çok ağırdı. Allah kimseye böyle bir şey yaşatmasın." diye konuştu.

Seyful Devle Mahallesi sakini Mahmud Tican ise saldırıların gece saat 23.00 sularında başladığını dile getirdi.

Patlamadan dakikalar sonra dışarı çıktığını anlatan Tican, "Parkın bekçisini yerde cansız şekilde bulduk. O sırada bölgede bulunan bir doktor da yaralandı. 4-5 kişi daha hastaneye kaldırıldı. Evlerin ve arabaların camları kırıldı. Sivil savunma ekipleri saat 03.00 gibi olay yerine gelip ceset parçalarını topladı." ifadelerini kullandı.

Esam Abdulkadir de gece saatlerinde evinde olduğunu ve şiddetli bir patlama sesi duyduğunu belirterek, "Evimin camları kırıldı, şarapnel parçaları içeri girdi. Komşulardan biri bacağından yaralandı. Parkta iki kişi yere düştü, biri olay yerinde hayatını kaybetti." dedi.

6 Ekim sabahında PKK/YPG'nin Eşrefiyye ve Şeyh Maksud mahallelerine konuşlandırdığı keskin nişancılar, İçişleri Bakanlığına bağlı güvenlik güçlerinin kontrol noktalarını hedef almıştı.

Terör örgütü, akşam saatlerine kadar, iki mahalleye bitişik yerleşim alanlarını havan ve top atışlarıyla hedef almış, onlarca ailenin yerinden edilmesine neden olmuştu.