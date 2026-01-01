Halep'te güvenlik güçlerini hedef alan saldırıda bir kişi hayatını kaybetti
Suriye'nin Halep ilinde iç güvenlik güçlerine yönelik gerçekleştirilen intihar saldırısında bir güvenlik mensubu yaşamını yitirdi. Olayda yaralananlar da olduğu belirtildi.
Suriye'nin resmi ajansı SANA'nın haberine göre, Halep kent merkezindeki Bab el-Farac bölgesinde iç güvenlik güçlerini hedef alan intihar saldırısı düzenlendi.
Saldırı sonucu bir güvenlik mensubu hayatını kaybetti, olayda yaralananlar oldu.
Kaynak: AA / Mehmet Burak Karacaoğlu - Güncel