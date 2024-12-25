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Halep'te 'Geri Döndük Halep' Kampanyası Başlatıldı

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Beyaz Baretliler ve yerel sivil toplum kuruluşları, Türk gönüllülerle birlikte Halep'te şehir temizliği için 'Geri Döndük Halep' kampanyasını başlattı. Kampanya, devrilen Baas rejimini simgeleyen unsurları ortadan kaldırarak, Halep'in yeniden inşasına destek vermeyi amaçlıyor.

Suriye Sivil Savunması (Beyaz Baretliler) ve yerel sivil toplum kuruluşları (STK), Türk ekiplerinin de katılımıyla Halep'te "Geri Döndük Halep" kampanyası başlattı.

Suriye'de rejimin devrilmesiyle hayat normale dönerken, Halep'in yeniden inşası için çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, Suriye Sivil Savunması ve yerel STK'ler, kent merkezinde 14 gönüllü ekibin katılımıyla "Geri Döndük Halep" kampanyasını başlattı.

Türk ekiplerinin de katıldığı kampanyaya, 700'den fazla gönüllü destek verdi.

Gönüllüler, kent merkezindeki parkları, meydanları, yolları ve kavşakları temizlemek, devrilen Baas rejimini simgeleyen her şeyi ortadan kaldırmak için harekete geçti.

AA'nın havadan çektiği fotoğrafta, kenti temizlemek için kolları sıvayan gönüllülerin yeni Suriye bayrağı açtığı görülüyor.

Kampanya, 4 gün boyunca devam edecek.

Halep daha güzel günlere hazırlanıyor

AA muhabirine konuşan Türk gönüllülerden Turgay Aldemir, "Bülbülzade Vakfı Anadolu Federasyonu, Türkiye'deki başka sivil toplum örgütleri, Beyaz Baretliler ile Suriyeli sivil toplum örgütleriyle Haleb'i temizlemek için bir araya geldik." dedi.

Aldemir, kampanya sayesinde Halep'in daha güzel günlere hazırlanacağını söyledi.

Suriye Sivil Savunma İlişkiler Koordinatörü Hacı Ömer de kampanya sayesinde şehirde hayatın yeniden canlanacağına işaret ederek halkı kampanyaya katılmaya çağırdı.

Gönüllülerden Ruba Seraceddin, "Kamuya ait mekanları boyuyoruz, devrik rejim bayraklarını ve devrik lider Beşşar Esed resimlerini kaldırıyoruz. Temiz bir ortam oluşturmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Seraceddin, ekiplerin ayrıca tarım için ayrılmış alanlarda ağaç dikme, çiçek ekme ve ot biçme gibi işler yaptığını ifade etti.

Kaynak: AA / Ahmet Karaahmet - Güncel
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