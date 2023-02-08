Halep'te Enkaz Altındakileri Arama Çalışmaları Sürüyor
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HALEP, 8 Şubat 2023 (Xinhua) -- Suriye'nin kuzeyindeki Halep kentine bağlı Maşarka mahallesinde, şiddetli depremde yıkılan bir binanın enkazı altında hayatta kalanları arayan insanlar, 7 Şubat 2023. (Fotoğraf: Stringer/Xinhua)
HALEP, 8 Şubat 2023 (Xinhua) -- Suriye'nin kuzeyindeki Halep kentine bağlı Maşarka mahallesinde, şiddetli depremde yıkılan bir binanın enkazı altında hayatta kalanları arayan insanlar, 7 Şubat 2023. (Fotoğraf: Stringer/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel