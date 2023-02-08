Üye Girişi
Haberi Paylaş

Halep'te Enkaz Altındakileri Arama Çalışmaları Sürüyor

Güncel Haberler

Halep'te Enkaz Altındakileri Arama Çalışmaları Sürüyor

HALEP, 8 Şubat 2023 (Xinhua) -- Suriye'nin kuzeyindeki Halep kentine bağlı Maşarka mahallesinde, şiddetli depremde yıkılan bir binanın enkazı altında hayatta kalanları arayan insanlar, 7 Şubat 2023. (Fotoğraf: Stringer/Xinhua)

HALEP, 8 Şubat 2023 (Xinhua) -- Suriye'nin kuzeyindeki Halep kentine bağlı Maşarka mahallesinde, şiddetli depremde yıkılan bir binanın enkazı altında hayatta kalanları arayan insanlar, 7 Şubat 2023. (Fotoğraf: Stringer/Xinhua)

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Suriye Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.
title