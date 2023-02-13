Halep'te Depremzedeler Enkaz Altındaki Sevdiklerini Aramaya Devam Ediyor

Suriye'nin Halep kentinde depremde çöken binaların enkazı altında kalanların hayatta olma olasılıklarının giderek azalmasına karşın aileleri ve dostları mucize beklentisiyle arama çalışmalarına devam ediyor.

Suriye'nin Halep kentinde depremde çöken binaların enkazı altında kalanların hayatta olma olasılıklarının giderek azalmasına karşın aileleri ve dostları mucize beklentisiyle arama çalışmalarına devam ediyor.

ANONS (İngilizce): HUMMAM SHEİKH ALİ, Xinhua Suriye muhabiri:

"Şu an geçtiğimiz Pazartesi günü meydana gelen depremde çöken bir binanın önündeyiz. Hayatta kalan herhangi birini görme umuduyla halen insanların bina önünde beklediğini görebiliyoruz.

Bölgedeki kurtarma çalışmaları bitmiş gibi görünmesine karşın bazı insanlar bu binanın enkazı altında üç ya da dört kişinin olabileceğini söyledi. Bu kişilerden haber alabilme umuduyla insanlar hala burada bekliyor.

Daha önce burada yaşayanlardan biri bizimle. Erkek kardeşi de burada yaşıyormuş. Kardeşi, ailesiyle uyuyormuş. Başta koşarak evi terk etmek istemişler. Ama tavan yıkılıp geri kalanların üzerine çökmüş.

14 saat sonra adam önce kızını kurtarmayı başarmış. Sonra eşini, çocuklarını ve kardeşini çıkarmışlar. Yani kardeşinin altı kişilik ailesinden sadece kardeşi hayatta kalmış diğerleri ise enkaz altında hayatını kaybetmiş.

Özetle bize anlattığına göre bu adam ailesi ve erkek kardeşinin altı kişilik ailesiyle burada yaşıyormuş. Erkek kardeşinin altı kişilik ailesinden sadece erkek kardeşi hayatta kalmış ve geri kalanı hayatını kaybetmiş.

Gördüğümüz gibi insanlar burada hala birilerini bulma, bir yaşam belirtisi görme umuduyla bekliyor. Felaketten bu yana yaklaşık bir hafta geçmiş olmasına karşın umutlarını kaybetmiyorlar. Bir haftadan sonra hala burada bekliyorlar. Buraya gelmeye devam ediyorlar. İçlerindeki bir şey onları her gün buraya getiriyor.

Enkazın üzerine çıkarak herhangi bir şey, bir işaret görme umuduyla aşağı bakıyorlar."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Halep'ten bildiriyor. (XHTV)