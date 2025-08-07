Halep'te Bina Çöktü: 3 Ölü, 8 Yaralı

Suriye'nin Halep ilinde, yerinden edilmiş bir ailenin sığındığı 2 katlı bir bina çöktü. Olayda 3 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Sivil savunma ekipleri arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

Suriye'nin Halep ilinde 2 katlı bir binanın çökmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı.

İlin güney kırsalında yer alan Zerba bölgesinde yerinden edilmiş bir ailenin sığındığı bina çöktü.

Olay sonucu aynı aileden 3 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin yaralı kurtarıldığı bildirildi.

Sivil savunma ekiplerinin arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken yaralılar çevredeki hastanelere sevk edildi.

Devrik Beşşar Esed rejimine bağlı güçlerin önceki yıllarda gerçekleştirdiği hava saldırılarında ağır hasar gören binaya, rejimin düşmesinin ardından bölgeye geri dönen bir aile yerleşmişti.

Suriye'nin birçok bölgesinde benzer şekilde sivillerin can güvenliğini tehlikeye atacak çok sayıda hasarlı yapı bulunuyor.

Kaynak: AA / Ömer Koparan - Güncel
