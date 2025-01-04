Halep'te Baas Rejiminin Devrilişi Etkinliği Düzenlendi

Suriye'nin Halep kentindeki Sanatçılar Sendikası Tiyatrosunda, Baas rejiminin devrilmesinin ardından geçen 25 günü konu alan sanat etkinliği düzenlendi.

Müzik, tiyatro ve halk oyunları gösterilerinin yer aldığı etkinlikteki tüm performanslarda, Beşşar Esed rejiminin 8 Aralık'ta devrilmesinden sonraki süreç konu edinildi.

Etkinliğe ülke içinden ve dışından çok sayıda Suriyeli sanatçı katıldı.

"Amacımız içimizdeki sevinci insanlarla paylaşmak"

Oyuncu Kamer ez-Zaman Bro, etkinliğin Suriye'de bir ilk olduğunu belirterek, "Amacımız içimizdeki sevinci insanlarla paylaşmak." dedi.

Tiyatronun açılışını, insanların düşüncelerini ifade etmesi için bir başlangıç olarak tanımlayan Zaman Bro, "Şükürler olsun ki çok güzel bir iş oldu ve herkes çok mutlu." ifadesini kullandı.

Sanatçı Yemen Neccar da Halep'teki ilk tiyatro oyunun sahnelenmesinin sevincini taşıdığını belirterek, bu tiyatroya vesile olan kişiler arasında bulunmaktan onur duyduğunu kaydetti.

Tiyatronun, "tüm insanlara sevgi mesajı vermek" amacıyla açıldığını aktaran Neccar, "Tiyatro hayat demektir. Etkinliğe çok yoğun katılım oldu. Bu bizim halkımız, onlardan uzaklaştık ve onlardan ayrıldık, şimdi ise birlikteyiz." diye konuştu.

Tiyatro sanatçısı Rece Kantar ise 10 yıl sonra Suriye'ye döndüğünü belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Allah'ın izniyle özgürlükten sonra ilk sahne çalışmamızı yaptık. Açıkçası beş günde hazırlanmak, bu kadar kısa sürede gösteriyi sunmak hem bir meydan okuma hem de bir maceraydı. Seyirci gösteriyi izlerken çok ilgiliydi. İnsanlara, Suriye'nin tüm evlatlarına ihtiyaç duyduğu mesajını vermeye, onların bilinçlerine hitap etmeye çalıştık. Etkinliğin sonunda bunu başarabildiğimizi hissettik. Sanat artık 'gücü ve lideri yücelten' bir sanat olmaktan çıktı. Sanat, her şeye sahip olduğu sürece özgürdür."

Kantar, insanlara mutluluk aşılamaya çalıştıklarını, gelecek günlerde benzer etkinliklerin devam edeceğini umduğunu belirterek, "Sanat yüce bir mesaj taşır ve bizim şu an buna ihtiyacımız var." ifadelerine yer verdi.