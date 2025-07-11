Halep’te Askeri Karargahda Şiddetli Patlama

Suriye'nin Halep kentinde, havalimanı yakınlarındaki askeri karargahta şiddetli patlama meydana geldi.

Patlamanın etkisiyle yükselen yoğun dumanlar, kısa sürede Halep semalarına yayıldı.

Kent genelinde büyük endişeye neden olan patlamayla ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı.