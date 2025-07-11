Halep’te Askeri Karargahda Şiddetli Patlama

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Suriye'nin Halep kentinde havalimanı yakınlarındaki askeri karargahta meydana gelen şiddetli patlama, kentin genelinde büyük endişeye yol açtı. Patlamanın etkisiyle yükselen yoğun dumanlar kısa sürede Halep semalarını kapladı. Resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

Suriye'nin Halep kentinde, havalimanı yakınlarındaki askeri karargahta şiddetli patlama meydana geldi.

Patlamanın etkisiyle yükselen yoğun dumanlar, kısa sürede Halep semalarına yayıldı.

Kent genelinde büyük endişeye neden olan patlamayla ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA / Ömer Koparan - Güncel
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