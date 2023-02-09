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Halep'te Arama Kurtarma Çalışmaları Sürüyor

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Halep'te Arama Kurtarma Çalışmaları Sürüyor

HALEP, 9 Şubat (Xinhua) -- Suriye'nin kuzeyinde bulunan Halep kentindeki Karm al-Jabal mahallesinde yıkılan bir binanın enkazında hayatta kalanları arayan kurtarma ekipleri, 8 Şubat 2023. Pazartesi günü meydana gelen büyük depremler, Suriye'de en az 3.

HALEP, 9 Şubat (Xinhua) -- Suriye'nin kuzeyinde bulunan Halep kentindeki Karm al-Jabal mahallesinde yıkılan bir binanın enkazında hayatta kalanları arayan kurtarma ekipleri, 8 Şubat 2023.

Pazartesi günü meydana gelen büyük depremler, Suriye'de en az 3.500 kişinin hayatını kaybetmesine, binlerce kişinin de yaralanmasına yol açtı. (Fotoğraf: Stringer/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua / Güncel

Suriye Güncel Haberler

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