Halep'te Arama Kurtarma Çalışmaları Sürüyor Güncel Haberler HALEP, 9 Şubat (Xinhua) -- Suriye'nin kuzeyinde bulunan Halep kentindeki Karm al-Jabal mahallesinde yıkılan bir binanın enkazında hayatta kalanları arayan kurtarma ekipleri, 8 Şubat 2023. Pazartesi günü meydana gelen büyük depremler, Suriye'de en az 3. HALEP, 9 Şubat (Xinhua) -- Suriye'nin kuzeyinde bulunan Halep kentindeki Karm al-Jabal mahallesinde yıkılan bir binanın enkazında hayatta kalanları arayan kurtarma ekipleri, 8 Şubat 2023. Pazartesi günü meydana gelen büyük depremler, Suriye'de en az 3.500 kişinin hayatını kaybetmesine, binlerce kişinin de yaralanmasına yol açtı. (Fotoğraf: Stringer/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Suriye Güncel Haberler

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