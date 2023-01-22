Halep'te 5 katlı binanın çökmesi sonucu 16 kişi öldü Güncel Haberler TEL Halep merkezinde 5 katlı binanın çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1'i çocuk 16 kişi yaşamını yitirdi. TEL Halep merkezinde 5 katlı binanın çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1'i çocuk 16 kişi yaşamını yitirdi. ???????Esed rejiminin ajansı SANA'nın haberine göre, terör örgütü PKK/ Ypg'nin varlık gösterdiği Halep'in merkezindeki Şeyh Maksud Mahallesi'nde 5 katlı bina çöktü. Kurtarma ekipleri, enkaz altında 4 yaralı ile 1'i çocuk toplam 16 kişinin cansız bedenine ulaştı. Yetkililer, 5 katlı binanın temeline su sızması nedeniyle çöktüğünü öne sürdü. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Terör örgütü PKK/YPG, Halep il merkezinin kuzeyindeki Şeyh Maksud ile Aşrafiyye mahallelerinde 2016'dan bu yana varlık gösteriyor. Kaynak: AA / Güncel YPG PKK Güncel Haberler

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