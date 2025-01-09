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Halep Piskoposu'ndan Suriye'nin Geleceği İçin Umut Verici Açıklamalar

Halep Piskoposu'ndan Suriye'nin Geleceği İçin Umut Verici Açıklamalar
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Halep Piskoposu Başpiskopos Hanna Jallouf, Suriye'nin yeni yönetimi ile yaptığı görüşmede, geleceğe dair umutlu mesajlar verdi. Suriye'nin geçmişteki medeniyet seviyesine ulaşması ve kültürel yapıların korunması gerektiğini vurguladı.

MEHMET BURAK KARACAOĞLU - Halep Piskoposu ve Vatikan'ın Suriye'deki misyonerlik işlerinden sorumlu Havarisel Vekili Başpiskopos Hanna Jallouf, Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed Şara ile görüşmesini, "kardeşçe, samimi ve büyük bir sevgi içinde" olarak tanımladı.

Jallouf, Şara ile görüşmesinin detaylarına ilişkin AA muhabirine konuştu.

Yapılan görüşmenin "kardeşçe, samimi ve büyük bir sevgi içinde" geçtiğini belirten Jallouf, "Geçmişten gelen köklü bir dostluk ilişkisinin yenilendiğini hissettim." dedi.

Jallouf, Şara'nın "samimi, dürüst ve sözünde duran birisi olduğunu" düşündüğünü belirterek, Şara'yla İdlib'de geçmişteki çalışmaları sırasında tanıştıklarını ve kendisine sorunların bir yıl içinde çözüleceğini söylediğini hatırlattı.

Halep'e girdiğinde Şara'nın kendisini arayıp cemaatin durumunu sorduğunu anlatan Jallouf, Şara'nın ifadelerini şu şekilde aktardı:

"Onlar emin olsun, tamamen onların yanındayız. Hayatlarını doğal seyrinde yaşamaya devam etsinler. Kimse onlara zarar vermeyecek, ne dolaylı yoldan ne de doğrudan. Bırakın bayramlarını eskisi gibi özgürce ve doğal bir şekilde kutlasınlar. Hatta bayramlarının eskisinden daha güzel olmasını istiyoruz."

Jallouf, Şara'nın Suriye'nin geleceğine dair "olağanüstü vizyonu" olduğunu belirterek "(Şara) Suriye'nin eski medeniyet seviyesine ulaşmasını ve ülkenin mozaik yapısını koruyarak daha büyük bir medeniyet kapısını açmasını istiyor." diye konuştu.

Geleceğe yönelik umutlar

Suriye'de yüksek niteliklere sahip insan kaynağı olduğuna dikkati çeken Jallouf, çocukların geleceği adına ülkeyi el birliğiyle inşa etme konusunda umutlu olduğunu söyledi.

Jallouf, "İnşallah, adım adım ilerleyerek herkesin elini sıkacağız ve Suriye'nin eski kültürel, eğitimsel ve sanatsal öncü rolüne geri dönmesini sağlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Batı'nın "olumsuz" mesajları

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin 8 Aralık 2024'te devrilmesine ilişkin bu manzaranın "kabul edilmeyeceği" ihtimalini belirten Jallouf, "Tabii ki her değişimde korkular vardır, bu kaçınılmaz. Ancak zamanla toplum bu değişime alışacaktır." ifadelerini kullandı.

Jallouf, Batı ülkelerinin Suriye'deki değişime yönelik hala "olumsuz" bakış açısına sahip olduğunu ve muhaliflere "karşı" mesajlar gönderdiğini söyleyerek bu durumun Batı toplumu üzerinde "büyük" etkisi olduğunun altını çizdi.

Görevlerinin Batılı ülkelere "gerçekleri anlatmak" olduğunu aktaran Jallouf, "Batı veya ABD ile olan ilişkilerimizde bu olumsuz algının zamanla değişeceğine inanıyorum." dedi.

Dış desteğin önemine de dikkati çeken Jallouf, "Dış desteğin yeşil ışığı, yeni devleti sağlam bir şekilde güçlendirecek ve dünyanın dört bir yanına dağılmış Suriyelilerin ülkeye dönüşünü kolaylaştıracaktır." değerlendirmesini yaptı.

Jallouf ayrıca, "Suriyeliler olarak her zaman özgür yaşadık, özgürlüğü sevdik ve özgür olmak istiyoruz. Hiçbir zaman başkasına tabi olmayı kabul edemeyiz." mesajını verdi.

Kaynak: AA / Ayşe İrem Tiryaki - Güncel
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