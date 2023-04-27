Halep kırsalındaki çocuklar için tiyatro gösterisi düzenlendi

Suriye'de, Beşşar Esed rejimi güçlerinin saldırılarında yerinden edilen ve Türkiye'de 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen afetzede çocuklar için Halep ilinin batısındaki Etarib ilçesinde tiyatro gösterisi yapıldı.

Suriye'de, Beşşar Esed rejimi güçlerinin saldırılarında yerinden edilen ve Türkiye'de 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen afetzede çocuklar için Halep ilinin batısındaki Etarib ilçesinde tiyatro gösterisi yapıldı.

???????Etarip Kültür Merkezinde, "Bayram Gülüşü" adı altında çeşitli oyunlar, yarışmalar ve sergilenen tiyatro gösterisiyle çocuklar doyasıya eğlendi.

Kültür Merkezi Müdür Yardımcısı Ubeyde Adud, AA muhabirine, "Tiyatroda, mümkün olduğunca affetmenin önemini anlattık. Çocukların yüzlerini güldürdük, yüzlerinden hüznü silmeyi arzu ettik." dedi.

Tiyatro sanatçısı Diya Assud da çocukları sevindirmek için iki tiyatro etkinliği düzenlediklerini, böylece çocuklara dostluk ve affetme gibi değerlerin önemini öğrettiklerini söyleyerek, "Çocuklara kurgulu oyunlar üzerinden çeşitli değerler aşıladık. Sadece eğlenceye odaklanmadık, eğitim ve öğretimin önemini de anlattık." ifadesini kullandı.

Tiyatro izlemeye gelen çocuklardan 11 yaşındaki Abdullah Abdürrahim de babasını Esed rejiminin saldırısında, evini ise depremde kaybettiğini söyledi. Etkinliği düzenleyenlere teşekkür eden Abdürrahim, tiyatro izleyip oyunlar oynadıklarını kaydetti.