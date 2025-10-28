Halep Kırsalında Seyyid Baba Külliyesi Açıldı

Suriye'nin Halep kırsalında faaliyet gösteren Şam Üniversitesi bünyesinde, İnsan Hak ve Hürriyetleri ( İhh ) İnsani Yardım Vakfı tarafından inşa edilen Seyyid Baba Külliyesi törenle açıldı.

Halep'e bağlı Azez kırsalında yer alan üniversite kampüsünde yapılan külliye, 10 derslikli eğitim binası ve 1700 kişinin aynı anda ibadet edebileceği camiden oluşuyor.

Külliye, Şam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencilerine eğitim imkanı sunarken bölgedeki sivillerin de ibadet edebileceği bir merkez olarak hizmet verecek.

Açılış törenine bölge halkının ileri gelenleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve akademisyenler katıldı.

Açılışta konuşan Şam Üniversitesi Rektörü İzzeddin Kaddur, 2016'dan bu yana zor koşullar altında eğitim verdiklerini belirterek "Çok şükür bugün yeni bir eğitim kompleksinin açılışını yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

İhh Mütevelli Heyeti Üyesi Muhammet Hanefi Kutluoğlu da üniversitenin kuruluş amacına ilişkin, "Bu savaşın mutlaka biteceğine ve bu memleketi imar edecek gençleri yetiştirmemiz gerektiğine inandık. Bugün bu hedefimize bir adım daha yaklaştık. Bu gençler, yarınları kuracak." ifadelerini kullandı.

Halep Vakıfları İlişkiler Ofisi Müdürü Ahmed Abdulhamid, "Bu komplekste kardeşlerimiz hem okuyacak hem de bu ülkenin geleceğini ve güvenliğini inşa edecekler. Türkiye'ye ve İHH'ya teşekkür ederiz." diye konuştu.

İHH'den kalıcı eserler

İHH, "Yaraları ve Yarınları Onarıyoruz" kampanyası kapsamında Suriye'nin birçok bölgesinde cami, okul ve sosyal tesisler inşa etmeyi sürdürüyor. Ülkede 2011'den bu yana gıda, barınma, sağlık, eğitim ve kalıcı eser alanlarında çalışmalar yapan Vakıf, bölge halkına sosyal ve eğitim desteği sağlamaya devam ediyor.